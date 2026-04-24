«Не делайте глупостей»: священник Филюк развенчал популярный миф о цветах на могилах

Можно ли брать цветы из дома на кладбище? Ответ священника / © Unsplash

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины, любящий отвечать на необычные и довольно курьезные вопросы под подписчиков, развеял очередной предрассудок. На этот раз отца спросили, можно ли брать живые цветы из дома и пересаживать на кладбище на могиле родных.

Свой ответ Филюк записал в Instagram.

«Конечно, что можно, а чего нельзя? Вот смотрите, здесь у меня есть примулки. А на прабабушке ничего не растет на кладбище. Взял, выкопал примулок, а их тут целая куча у меня. Пошел, посадил и все. Есть нарциссы — посадили и хорошо разрослось возле могилы. Пусть растет», — сказал священник.

В то же время Филюк против того, чтобы на могилы несли искусственные пластиковые цветы.

«А цветки сажать, чего нельзя? Можно и нужно. И не делайте предрассудков», — добавил он.

«Говорят — нельзя из дома, надо покупать. Да, давайте выручку торгашам, тоже неплохо, пусть люди заработают копейку. Но если у вас есть красивые цветы, и вы хотите, чтобы они росли на могиле вашего умершего родственника или родственницы, смело можете выкопать, принести на могилку, посадить, и все будет у вас хорошо», — подытожил священник Филюк.

