Не для дома: эксперты назвали 10 самых вонючих пород собак (фото)

Эти породы могут стать отличными и преданными домашними питомцами, но будущим владельцам следует знать, что они имеют тенденцию немного неприятно пахнуть.

По данным Американского кинологического клуба, за последние годы количество владельцев собак выросло до рекордных уровней. Существует 221 порода собак на выбор, а также множество скрещенных пород, поэтому владельцам есть над чем подумать, прежде чем выбрать пополнение для своей семьи.

Следует принять во внимание, что если некоторые собаки нуждаются только в быстром ополаскивании, если они сильно запачкались, то другие имеют тенденцию сильно пахнуть, если их не купать регулярно.

Scotsman проанализировало данные кинологического клуба и составило топ-10 самых зловонных пород.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер / Фото: pixabay.com

Владельцы лабрадоров-ретриверов быстро привыкают к собачьему запаху своих любимцев, многим это даже нравится, но для постороннего человека, который придет в ваш дом, запах будет сразу же очевиден. Особенно сильный, когда они влажные. Лабрадор также обожает валяться в чем-нибудь зловонном и с гордостью приносить вонь домой для вас.

Бладхаунд

Бладхаунд / Фото: Getty Images

Сочетание жирной от природы шерсти и большого количества рыхлой, складчатой кожи означает, что бладхаунд – довольно вонючая порода. Регулярное купание может помочь, но никогда полностью не избавит от собачьего запаха. Они также подвержены ушным инфекциям, которые создают другие неприятные запахи.

Бигль

Бигль / Фото: Credits

Бигль от природы имеет сильный запах, помогающий ему отслеживать других членов стаи во время охоты. Их маслянистая короткая шерсть является основным источником запаха.

Мопс

Мопс / Фото: Credits

Причин неприятного запаха от вашего мопса может быть несколько: втянутая морда может вызвать метеоризм, в морщинах на лице может накапливаться грязь, а анальные железы этой породы часто закупориваются, создавая мощный запах.

Сенбернар

Сенбернар / Фото: pixabay.com

Густая двойная шерсть сенбернара идеально подходит для сохранения тепла в родных заснеженных альпийских условиях, но имеет тенденцию удерживать запахи. Они тоже любят пускать слюну, и от нее может неприятно пахнуть.

Английский бульдог

Английский бульдог / Фото: http://zooclub.ru

Бульдоги особенно подвержены неприятному запаху изо рта из-за зубного налета и кариеса, вызванного неправильным расположением зубов. У них также есть морщины на лице, которые могут задерживать частицы пищи, а кожа под кончиком хвоста может легко инфицироваться, вызывая неприятный запах.

Йоркширский терьер

Йоркширский терьер / Фото: Credits

Роскошная шерсть йоркширского терьера быстро накапливает грязь, равно как и его мохнатые уши, а кожа вокруг рта подвержена инфекциям. Однако регулярный уход и купание минимизируют любые нежелательные запахи.

Боксер

Боксер / Фото: Getty Images

Невозможно сказать это более деликатно – боксеры принадлежат к породе, имеющей серьезные проблемы с метеоризмом. Они также часто страдают пищевой аллергией, что вызывает зуд и вонючие кожные инфекции. Если вы будете очень осторожны с тем, чем их кормите, это может немного смягчить ситуацию.

Кокер-спаниель

Кокер-спаниель / Фото: pixabay.com

Кокер-спаниель с длинными висячими ушами и жирной шерстью – еще одна собака, которую нужно баловать купанием.

Шерпей

Шарпей / Фото: Getty Images

Еще одна порода, чьи проблемы с гигиеной связаны со складками кожи: чтобы сохранить морщинистого шарпея свежим, вам нужно ежедневно чистить его и купать минимум три раза в неделю.

Напомним, ранее исследователи назвали топ-10 агрессивных пород собак. Ученые Хельсинкского университета изучили данные 13 715 собак.

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