Не для всех: кинолог назвал пять самых сложных пород собак

Кинолог с почти 30-летним опытом работы назвал пять пород собак, которые могут стать серьезным вызовом для владельцев. Речь идет не о «плохих» или агрессивных животных, а о породах, требующих значительно больше усилий в воспитании, дрессировке и ежедневном уходе.

По словам специалиста по поведению собак Кейси Рэя, реальная жизнь с питомцем часто далека от идеальных картинок в соцсетях. Часть пород трудно поддается дрессировке, требует постоянной физической и умственной активности или имеет склонность к проблемам со здоровьем, что не всегда учитывают будущие владельцы.

Рэй отметил: сложность заключается не в естественной агрессии собак, а в том, что без опыта и четкой системы воспитания некоторые породы могут «разрушить быт» семьи. Особенно это касается домов, где нет единого подхода к дрессировке.

В список эксперт включил такс. Хотя сам он много лет жил с помесью таксы и чихуахуа и называет ее замечательной, породу считает непростой. Таксы часто упрямы, склонны к чрезмерному лаю, имеют сильный охотничий инстинкт и могут преследовать мелких животных. Отдельно Рэй обратил внимание на риск проблем со спиной и возможные проявления агрессии при отсутствии социализации.

Рэт-терьеры, по его словам, чрезвычайно умны и энергичны, но при этом гиперактивны и реактивны. Они постоянно ищут объект для преследования или доминирования, что затрудняет контроль над поведением.

Также в перечне — бультерьеры. Сочетание силы и упрямства делает их взрывообразно энергичными, а без должных нагрузок и занятий они могут становиться деструктивными. Кроме того, некоторые представители породы имеют склонность к проблемам со здоровьем.

Миниатюрные пинчеры, несмотря на свои скромные размеры, известны громким поведением и непростым характером. Рэй описывает их как собак с «маленьким телом и большим эго», которые не всегда подходят для семей с детьми или для людей без опыта содержания собак.

Самой сложной породой эксперт назвал чау-чау. По его словам, их язык тела и поведение трудно считывать, а некоторые собаки могут проявлять агрессию. Во избежание проблем владельцам нужно хорошо понимать потребности породы и уделять внимание ее психологическому и физическому состоянию.

Кинолог подытожил, что все эти породы можно дрессировать, но они требуют больше времени, последовательности и внимательности. Он советует будущим владельцам реально оценивать свои возможности и быть готовыми к сложностям, прежде чем заводить собаку.

