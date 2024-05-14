Не думала, что доживет: 83-летняя женщина выпустилась из университета

В США 83-летняя женщина стала самой старшей выпускницей Говардского университета.

Об этом сообщает WJLA-TV.

Мари Фаулер получила докторскую степень по богословию. Ранее она получила степень бакалавра и две степени магистра в Баптистском библейском колледже и семинарии Мэйпл-Спрингс. Женщина сказала, что поначалу не думала, что доживет до окончания университета.

"Я никогда не думала, что это будет дольше одного семестра, потому что, в конце концов, я не ходила в школу с 1959 года. Я даже не знала, смогу ли запомнить информацию", — поделилась она.

Фаулер превзошла собственные ожидания, получив докторскую степень за три года: "Я хочу сказать, что никогда не поздно. Я хочу, чтобы все осознали, что мне 83 года, а это значит, что если я смогла это сделать, то почему и вы не сможете?".

Она сказала, что ее родители были главным вдохновением в принятии решения о продолжении образования. "Мои мама и папа родились в эпоху, когда учиться читать и писать было незаконно", – поделилась Мари. "Мы научили моего папу читать и писать, а также подписывать свое имя так, чтобы ему не приходилось ставить крестик".

Напомним, ранее 106-летний американец получил аттестат средней школы. После восьмого класса он бросил обучение.

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