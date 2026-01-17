- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 485
- Время на прочтение
- 1 мин
Не храните веник здесь: три опасных места в вашем доме, притягивающих неудачу
Где же не следует держать веник в доме, чтобы не навлечь на себя беду.
Ванная комната
Никогда не ставьте веник в туалете или ванной. По народным поверьям, присутствие веника в комнатах, связанных с гигиеной, может негативно влиять на здоровье жителей. Чтобы сохранять положительную атмосферу в доме, лучше держать его подальше от подобных помещений.
Гостиная
Не ставьте веник в гостиную. Старые приметы предупреждают: присутствие здесь может провоцировать семейные конфликты — ссоры между супругами или напряженные отношения между родителями и детьми.
За дверью
Многие любят покидать дверь, ведущую на кухню или в спальню, открытой. Но даже закрытая дверь — не лучшее место для веника. Поверья говорят, что это лишает его положительной энергии и сил охранять дом.
Где же все-таки держать веник
Чтобы веник работал во благо дома и не притягивал негатив, выбирайте для него светлые, нейтральные места: амбар, коридор или кухню. Ставьте его ручкой вверх — это поможет сберечь его энергетику и оберегать ваш дом от беды.