Не храните веник здесь: три опасных места в вашем доме, притягивающих неудачу

Ванная комната

Никогда не ставьте веник в туалете или ванной. По народным поверьям, присутствие веника в комнатах, связанных с гигиеной, может негативно влиять на здоровье жителей. Чтобы сохранять положительную атмосферу в доме, лучше держать его подальше от подобных помещений.

Гостиная

Не ставьте веник в гостиную. Старые приметы предупреждают: присутствие здесь может провоцировать семейные конфликты — ссоры между супругами или напряженные отношения между родителями и детьми.

За дверью

Многие любят покидать дверь, ведущую на кухню или в спальню, открытой. Но даже закрытая дверь — не лучшее место для веника. Поверья говорят, что это лишает его положительной энергии и сил охранять дом.

Где же все-таки держать веник

Чтобы веник работал во благо дома и не притягивал негатив, выбирайте для него светлые, нейтральные места: амбар, коридор или кухню. Ставьте его ручкой вверх — это поможет сберечь его энергетику и оберегать ваш дом от беды.