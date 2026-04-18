Не камыш: узнайте правильное название растения, которое каждый видел у воды

Каждый украинец видел эти растения у рек или озер, однако немногие знают их настоящие названия. Путаница между камышем, камышом и рогозом стала настолько массовой, что даже в быту эти названия часто считают синонимами. Однако ботаники отмечают: это совершенно разные виды, один из которых может даже спасти жизнь в дикой природе.

Чаще люди путают рогоз с камышом. Именно рогоз имеет характерную коричневую «сосиску» на стебле, которая на самом деле является его соцветием. Специалисты отмечают, что растение является настоящей находкой для выживания.

«Все части рогиза съедобны даже в сыром виде, поэтому растением можно питаться для выживания в дикой местности», — говорится в материале.

Кроме гастрономической ценности, рогоз незаменим в хозяйстве. Из него изготовляют факелы, наполнители для матрасов, сумки и даже лекарства для заживления ран.

Камыш: самый незаметный житель водоемов

Камыш — это наименее заметное растение среди «водной троицы». В народе его часто ошибочно считают тростником, хотя у камыша мелкие и невзрачные цветы. Чаще всего на украинских реках встречается озерный камыш.

Листья этого растения отличаются особой прочностью и плотностью, поэтому с давних времен его использовали для плетения корзин и хозяйственных сумок. В отличие от рогоза, он не имеет массивных соцветий, что позволяет легко распознать его визуально.

Очерет: заменитель кофе и строительный материал

Настоящий очерет — это высокое растение с прямым стеблем, который заканчивается большим соцветием в форме перьев. Ботаники отмечают, что разница между камышом и очеретом очевидна именно благодаря форме «колоска».

Для наших предков очеретовые заросли были стратегическим ресурсом.

«Из них раньше заготавливали сено, бумагу, кровельное покрытие, мебель, топливо и заменитель кофе», — отмечают эксперты.

Молодые стебли очерета использовали в качестве корма для скота, а зрелые стебли становились основой для кровель домов и крепких корзин. Несмотря на широкое распространение, причины, почему люди десятилетиями путают камыши и рогозы, до сих пор остаются загадкой для ученых.

Напомним, во Львове врач умер после отравления растением, которое перепутал с черемшей.

По данным медиа, 6 апреля супруги приобрели на рынке листья чемерицы вместо съедобного медвежьего чеснока. После употребления обоих госпитализировали в реанимацию Университетской больницы ЛНМУ имени Даниила Галицкого с отравлением.

12 апреля 67-летний Зиновий Полянский скончался, его жена находится в тяжелом состоянии. Правоохранители открыли производство по факту несчастного случая, точную причину смерти устанавливают эксперты.

Специалисты отмечают: чемерица является ядовитым растением и не имеет характерного запаха чеснока, в отличие от черемши. Если есть сомнения в растении — его не следует употреблять.