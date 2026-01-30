Не кричите на собаку: как взбешенный голос человека влияет на четырехлапых

Собака / © iStock

Владельцы собак хорошо знают, что уши их любимцев всегда готовы, реагируя на малейший шорох. Однако новое исследование австрийских ученых открыло неожиданный факт: звуки, которые улавливают животные, оказывают непосредственное влияние на их физическую устойчивость и моторику.

Об этом пишет Popsci.com.

Группа ученых из Венского университета ветеринарной медицины (Австрия) решила проверить, как разные интонации человеческого голоса влияют на постуральную стойкость собак. Стойкая осанка необходима животным, чтобы стоять неподвижно, бегать и не падать, а за этот процесс отвечает сложное взаимодействие мышц, зрения и ощущения положения тела.

Для исследования отобрали 23 домашних собаки. Животных размещали на специальной платформе, оборудованной чувствительными датчиками давления. Эти приборы фиксировали даже малейшие колебания тела и перенос веса во время того, как собаки слушали записи человеческих голосов — радостных и сердитых.

Какова была реакция на эмоции

Результаты показали, что эмоциональная окраска голоса действительно изменяет физическое состояние животного, хотя реакции были индивидуальными.

Радостные голоса — у 57% собак наблюдалась дестабилизация равновесия, тогда как у 43% животных наоборот — осанка стабилизировалась. Ученые предполагают, что реакция «замирания» или колебания могут быть связаны с ожиданием игры или приближения хозяина.

Агрессивный тон оказывал наиболее мощный дестабилизирующий эффект. У 30% испытуемых собак зафиксировали сильную потерю равновесия. Остальные 70% не показали значительных изменений, что может свидетельствовать о разном уровне стрессоустойчивости или предыдущем опыте животных.

Исследователи пришли к выводу, что звуковые раздражители, в частности человеческий голос, вызывают у собак мгновенную эмоциональную реакцию, которая из-за нейрофизиологических механизмов влияет на моторику.

«Это свидетельствует о том, что как радостные, так и сердитые человеческие голоса могут вызвать эмоциональный ответ, влияющий на равновесие собаки», — отмечают авторы исследования.

В то же время ученые отмечают, что выборка из 23 животных невелика, поэтому для глобальных выводов необходимы дальнейшие тесты. В будущем планируется изучить, как на стойкость влияет воспитание собаки и степень ее привязанности к владельцу.

Напомним, поведенческий эксперт и кинолог Кейси Рэй в комментарии пояснил, что фрустрация у собак чаще всего возникает из-за нехватки физической активности и умственных нагрузок. По его словам, о накопившемся напряжении могут свидетельствовать дергания поводка, попытки убежать через открытую дверь, копание, разрушительное поведение и чрезмерный лай.

Специалист отмечает, что игнорирование этих сигналов может привести к агрессии. Чтобы этого избежать, он советует вводить структурированные прогулки, совмещать движение с ментальной стимуляцией и уделять животному больше организованного внимания, ведь пассивное пребывание во дворе не заменяет полноценное взаимодействие с хозяином.