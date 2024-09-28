"Не могу смотреть на нее как раньше": муж застал жену за поеданием чего-то странного

Муж увидел, как его жена ела целый киви вместе с кожурой, словно это было обычное яблоко. Это его шокировало.

У всех нас есть любимые комбинации закусок, о которых мы предпочитаем не признаваться, но когда один мужчина застал свою жену за употреблением одного продукта, он был ошеломлен.

Об этом сообщает издание "Mirror".

"Только что застал свою жену за поеданием целого киви. Со шкуркой. Как будто это было обычное яблоко. Я не могу смотреть на нее прежним взглядом", – написал он в ужасе.

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Многие люди поделились, что употребление кожуры киви, однако, не является чем-то странным и может быть вполне приятным, а также иметь множество преимуществ вдобавок.

Сеть магазинов здорового питания написала: "Киви – это отличный, экзотический и один из самых полезных фруктов, которые вы можете съесть. Но вы, возможно, не знали, что вы также можете есть кожуру. На самом деле, в кожуре содержится больше антиоксидантов, чем в мякоти киви".

Есть много других преимуществ употребления в пищу "мохнатой" части фрукта, включая большое количество витамина Е, который может оказывать непосредственное влияние на вашу кожу, а также они богаты клетчаткой.

В комментариях также кто-то написал: "Банда тех, кто поедает кожуру киви, восстает".

Другой ответил: "Я нашел своих людей".

Одна женщина написала: "У меня была такая же реакция, когда я наблюдала, как мой партнер ест киви вместе с кожурой. Но он убедил меня попробовать, и я не из тех, кто боится трудностей, поэтому я рискнула! И теперь я ем шкурку киви. Я ее промываю и вытираю насухо, и это лишает ее лишних волосков!"

Напомним, ученые доказали, что киви может успокоить, повысить настроение и улучшить сон всего через четыре дня. И это неудивительно, ведь фрукт содержит витамины группы В, антиоксиданты и другие соединения, способные наладить работу центральной нервной системы без успокоительных и седативных препаратов.

Недооцененная ягода: киви содержит гораздо больше витамина С, чем цитрусовые

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