Не надевайте это в самолет: жена пилота предупредила о рисках

Во время авиаперелетов стоит внимательнее выбирать одежду — некоторые привычные вещи могут создать дискомфорт или даже риски для здоровья. Жена пилота поделилась опытом и объяснила, от чего лучше отказаться в дороге.

Жена пилота Лори, известная в Сети как Travel Tips by Laurie, в первую очередь советует избегать белой одежды. Лори объясняет это собственным опытом: во время перелетов легко испачкать вещи — например, когда достаешь багаж с верхних полок или находишься в зоне ожидания, где другие пассажиры могут случайно что-то пролить.

Еще один нежелательный вариант — комбинезоны. Они могут казаться удобными, однако в реальных условиях полета создают дополнительные трудности. В частности, пользование туалетом в самолете, где пространство ограничено, становится значительно менее комфортным.

Отдельное внимание эксперт уделяет плотной одежде, в частности жесткому дениму или коже. Такие материалы ограничивают движения и могут затруднять кровообращение. Во время полета давление в салоне меняется, что может вызвать вздутие или отеки. В таких условиях тесная одежда только усиливает дискомфорт.

В частности, длительное сидение в сочетании с ограниченным кровообращением может повышать риск тромбоза глубоких вен. Именно поэтому негибкие ткани и тесные пояса считаются нежелательными во время длительных перелетов. Дополнительным фактором является прохождение контроля безопасности: тяжелые джинсы и ремни могут замедлять этот процесс.

«Эта ткань имеет несколько недостатков для авиапутешественников. Если вы действительно хотите ее носить, убедитесь, что вы выбираете только высокоэластичные варианты», — говорится в статье.

Учитывая это, для путешествий стоит выбирать свободную одежду или спортивные вещи, которые не сковывают движений и позволяют чувствовать себя комфортно на протяжении всего перелета.

Напомним, ранее мы сообщали о действенных советах путешественников, которые помогают быстро выровнять давление во время путешествия в самолете и избежать боли в ушах во время полета.