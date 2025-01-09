Не подлежит восстановлению: арендодатель в шоке, кто два года жил в его квартире – фото

Все это время он не наведывался в дом и не подозревал, что там происходит.

Житель Шанхая был шокирован, когда обнаружил, что квартира, которую он сдал в аренду два года назад, превратилась в курятник и не подлежит восстановлению.

Об этом пишет Oddity Central.

Недавно владелец помещения получил сообщение от соседей о странных звуках и неприятном запахе, доносившихся из квартиры, которую он сдал арендатору два года назад. Довольный тем, что вовремя получал ежемесячную арендную плату, мужчина не проверял квартиру до прошлого месяца. Он обнаружил, что она полна кур, блуждающих и летающих по помещению.

"Здесь воняет", — сказал разъяренный домовладелец в интервью Dianshi News. "И пол, и стены сильно разрушены. Квартира нуждается в капитальном ремонте и должна быть полностью отделана, иначе там никто не сможет жить".

Мужчина арендовал квартиру для кур / Фото: скриншот с видео

Арендодатель пожаловался, что арендной платы, которую он получал от арендатора в течение последних двух лет, было недостаточно для покрытия расходов на необходимый ремонт, и он просит совета в Интернете, как решить эту ситуацию.

Одна из соседок мужчины, женщина по фамилии Ву, рассказала журналистам, что она и другие соседи пожаловались в администрацию дома на смрад, выходящий из квартиры, но все, что арендатор сделал, это закрыл окна квартиры. Тем временем повреждение полов и стен квартиры продолжалось.

Квартира до заселения кур / Фото: скриншот с видео

"Мне очень грустно, что дом, над которым я так усердно работал, чтобы украсить, был разрушен таким образом, когда я впервые сдал его в аренду", — пожаловался владелец, добавив, что он вызвал полицию, узнав о ситуации.

Мужчина арендовал квартиру для кур / Фото: скриншот с видео

По закону арендодатель может подать на арендатора в суд и потребовать возмещения значительного ущерба, причиненного его имуществу, но нет никаких гарантий, что он сможет предоставить компенсацию.

Напомним, во Франции арендодатель снял в доме дверь и окна посреди зимы ради мести. Женщина, арендующая жилье с дочерью, забаррикадировала их картоном.

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