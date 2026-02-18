Реклама

Средняя школа в округе Чанхуа на Тайване стала известна благодаря необычному требованию к выпускникам — чтобы получить аттестат, ученики должны подняться на 15-метровую скалолазную стену.

Об этом пишет Oddity Central.

Речь идет о Ershui Senior High School, на территории которой расположена одна из самых высоких школьных скалолазных стен в стране — примерно высотой пятиэтажный дом.

Учащиеся проходят шесть занятий по скалолазанию еженедельно, тренируя, силу и выносливость, концентрацию, равновесие, координацию движений.

Финальным испытанием становится подъем на полную высоту стены. Только после этого школьники могут получить диплом о завершении обучения.

Администрация школы отмечает, что цель инициативы — не только физическая подготовка, но и формирование характера, уверенности в себе и умение преодолевать страх.

Интерес к скалолазанию на острове возрос после громкого восхождения американского альпиниста Алекса Гоннолда на небоскреб Taipei 101 без страховки. Однако в Ershui Senior High School такая практика существует уже много лет и является частью образовательной программы.

Ученики Ershui Senior High School / © скриншот с видео

Несмотря на то, что 15-метровая стена выглядит угрожающе даже для взрослых, школьники относятся к ней с энтузиазмом. Многие с удовольствием тренируются в свободное время, а некоторые даже занимаются скалолазанием вместе с родителями.

В школе убеждены: этот опыт помогает подросткам развить выносливость и психологическую устойчивость — качества, которые пригодятся далеко за пределами классной комнаты.

