Не призовите беду накануне дня рождения: четыре вещи, которые категорически нельзя делать

Что нельзя делать накануне дня рождения / © pexels.com

Реклама

Особенно много предрассудков связано с деньгами, празднованием и общением с другими людьми. Например, не советовали устраивать застолье ранее определенной даты, ссужать деньги или ходить на кладбище. Даже встречи с людьми, которые относятся к вам недоброжелательно, пытались отложить.

Рассказываем, что нельзя делать перед днем рождения по народным приметам и почему эти запреты сохранились до наших дней.

Реклама

Почему в канун дня рождения не стоит нарушать определенные традиции

В народе день рождения воспринимался как особый предел между прошлым и будущим. Считалось, что с этой даты для человека начинается новый год, поэтому встретить его нужно с хорошими мыслями и настроением.

Реклама

Именно с этим связан ряд древних примет. Люди старались не ссориться, не выяснять отношения, не одалживать деньги и избегать всего, что могло испортить настроение перед праздником. Некоторые из этих обычаев дошли до наших дней.

Что нельзя делать перед днем рождения: 4 главных запрета

Не празднуйте день рождения раньше

Наверное, каждый хоть раз слышал, что день рождения нельзя отмечать заранее. Эта примета до сих пор остается одной из самых известных. Даже если друзья могут собраться всего на несколько дней раньше, некоторые предпочитают перенести встречу на время после настоящей даты.

Наши предки считали преждевременное празднование плохим знаком. По поверьям, человек словно торопит события и может повлечь за собой неприятности. Поэтому поздравления, подарки и праздничное застолье советовали оставлять на день рождения или отмечать его позже.

Конечно, никаких доказательств того, что раннее празднование влияет на дальнейшую жизнь, нет. Однако для тех, кто привык придерживаться традиций, этот запрет остается актуальным.

Реклама

Не планируйте поход на кладбище

Еще одна примета касается посещения кладбища в канун дня рождения. В народе считали, что перед личным праздником лучше не ходить в места захоронения и не планировать поминальных мероприятий.

Такое поверье связывалось с противоположностью двух событий: день рождения символизирует жизнь и ее продолжение, тогда как кладбище напоминает о потере близких. Наши предки верили, что смешивать эти символы в канун праздника не стоит.

Поэтому, если нет необходимости, поход на кладбище советовали перенести на другой день. В то же время важно помнить, что это только народный предрассудок. Если нужно посетить могилу родного человека, никаких объективных причин откладывать этот визит нет.

Не занимайте деньги и не берите взаймы

Финансовые дела также попали в список запретов перед днем рождения. Согласно приметам, в этот период не стоит одалживать деньги знакомым или самому обращаться к кому-то по ссуде.

Реклама

Считалось, что вместе с деньгами человек может отдать свою финансовую удачу. А если в канун праздника приходится брать в долг, то материальные трудности якобы могут преследовать ее и дальше.

Поэтому наши предки пытались рассчитаться с долгами до дня рождения и не брать на себя новых финансовых обязательств. Особенно нежелательным считалось занимать большие суммы.

С практической точки зрения, конечно, все зависит от обстоятельств. Но если вы склонны прислушиваться к приметам, можете просто заранее уладить финансовые вопросы, чтобы в предпраздничные дни не отвлекаться на лишние хлопоты.

Избегайте общения с недоброжелателями

Перед днем рождения наши предки советовали более внимательно относиться к своему окружению. Считалось, что ссоры, зависть и недобрые слова в канун личного праздника могут принести негатив в следующий жизненный год.

Поэтому встречи с людьми, постоянно провоцирующими конфликты, критикующими или желающими вам зла, пытались откладывать. Зато предпочтение отдавали общению с родными, друзьями и теми, рядом с кем чувствуют себя спокойно.

Если у вас есть древние образы или неразрешенные споры, не обязательно возвращаться к ним именно в канун праздника. Лучше оставить сложные разговоры на другое время и провести этот день в хорошем настроении.

Как провести день перед днем рождения, чтобы не отпугнуть удачу

Даже если вы не слишком верите в приметы, в канун праздника можно сделать несколько простых вещей, которые помогут встретить его без лишних хлопот.

Например, стоит завершить дела, которые давно откладывались, навести порядок дома, уделить время себе и близким. Также не мешает разобраться с мелкими финансовыми вопросами, чтобы не упоминать о них во время празднования.

Еще один совет не планировать на этот день слишком много дел. Предпраздничная суета часто отнимает больше сил, чем само празднование. Поэтому лучше оставить немного времени на отдых, спокойно подготовиться ко встрече с гостями или просто провести вечер так, как вам нравится.

Народные приметы не могут предсказать, какой будет следующий год жизни. Однако традиция начинать его с хорошим настроением, без ссор и нерешенных дел вполне понятна.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

FAQ

Можно ли праздновать день рождения заранее?

По народным приметам делать этого не стоит. Считается, что празднование до наступления настоящей даты может повлечь за собой неудачи и неприятности. Поэтому придерживающиеся этого поверья переносят застолье на сам день рождения или на более позднее время. В то же время, никакого научного подтверждения эта примета не имеет.

Можно ли одалживать деньги перед днем рождения?

Народные предрассудки советуют не занимать деньги в канун личного праздника — ни знакомым, ни другим людям. Считалось, что вместе с деньгами можно отдать свой достаток и финансовую удачу. Также не рекомендовали начинать новый жизненный год с долгами. Однако в реальной жизни финансовые решения следует принимать с учетом собственных возможностей и обстоятельств.

Новости партнеров

Новости партнеров