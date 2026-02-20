Не просто повторяют слова: ученые обнаружили признаки языка у диких попугаев

Попугаи / © Associated Press

Ученые из США выяснили, что попугаи из Центральной Америки общаются гораздо сложнее, чем мы думали. Изучая желтошейные амазоны, исследователи смогли лучше понять, как мыслят эти птицы. Результаты исследования свидетельствуют: вокализация этих птиц — это не просто набор звуков, а структурированная система, напоминающая человеческий язык.

Об этом пишет Popsci.

Лексикон и правила «грамматики»

Профессор биологии Кристин Далин вместе с коллегами проанализировала дуэты попугаев с помощью специализированного программного обеспечения Voyant и выявила несколько фундаментальных особенностей их общения.

Исследователи установили, что птицы имеют богатый словарный запас по меньшей мере 36 различных типов сигналов, которые они сочетают между собой по определенным синтаксическим правилам, подобным человеческому языку.

Примером этого являются устойчивые связи между конкретными «словами», как в нашем употреблении слов «трава» и «зеленая». В то же время, общение попугаев остается чрезвычайно гибким и вариативным, что позволяет птицам адаптировать свои диалоги к различным ситуациям, несмотря на соблюдение общих структурных правил.

Вид под угрозой исчезновения

Исследователи отмечают, что поразительные умственные и вокальные способности попугаев существуют не только в неволе, где они копируют людей, но и жизненно необходимы в дикой природе.

В настоящее время желтошейные амазоны находятся под критической угрозой исчезновения. Помимо климатических изменений и потери среды обитания, наибольший ущерб виду наносит незаконный отлов для продажи в качестве домашних животных.

«Мы надеемся, что это исследование подчеркнет уникальность этого вида. Крайне важно, чтобы люди ценили их в природной среде и не пытались превратить в живые игрушки», — отмечает Кристин Далин.

