Не милые пушистики, а угроза: в Австралии придумали новый жестокий способ истребления диких кошек

Кошек решили травить, зашивая яд в их жертв.
В Австралии придумали новую технологию для борьбы с одичавшими кошками в естественной среде обитания.
Об этом сообщается на сайте Университета Южной Австралии.
Ученые разработали имплант с отравой, размером с рисовое зернышко. Имплант будут вживлять под кожу местных животных, которыми питаются кошки. Яд непосредственно активизируется в желудке дикой кошки, после того, как та съедает свою жертву. Результат — смертельный.
Для этих целей ученые будут отлавливать потенциальных жертв, ставить им имплант и отпускать назад в дикую природу. Самим четырехлапым перенощикам яд не будет представлять опасность.
"Дикие кошки представляют катастрофическую угрозу для дикой природы Австралии, поскольку они встречаются на более чем 99% территории Австралии и ежегодно убивают более 815 миллионов млекопитающих, большинство из которых являются местными видами", — объясняет исследователь Кайл Брюер.
Переселенцы завезли в Австралию кошек примерно в конце XVIII века. За это время кошки стали причиной полного вымирания как минимум 29 видов животных. По оценкам исследователей, сейчас в стране обитает от двух до шести миллионов одичавших кошек
В 2015 году правительство Австралии объявило, что намерено уничтожить более двух миллионов диких кошек за 5 лет.
Ранее ученые применили научный метод и назвали самые красивые породы кошек.
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