Не работал и получил компенсацию: индиец отсудил у британской компании 30 тысяч фунтов

индиец отсудил у работодателя компенсацию / © pexels.com

Реклама

Гражданин Индии отсудил компенсацию почти в 30 тысяч фунтов стерлингов после того, как британский работодатель не дал ему работу. Суд обязал компанию выплатить Шабину Шаджи компенсацию за работу по уходу, которую ему не предоставили по приезде в Великобританию.

Об этом сообщает The Guardian.

Индиец отсудил компенсацию у работодателя за то, что он не дал ему работу

Гражданин Индии, который приехал в Великобританию на работу, чтобы стать специалистом по уходу по визовой программе после Brexit, получил почти 30 000 фунтов стерлингов, поскольку его работодатель не предоставил ему ни одного рабочего дня в течение года.

Реклама

Суд по трудовым спорам обязал компанию по уходу Swan Care Solutions Ltd выплатить Шабину Шаджи зарплату за работу, которую он «был готов и хотел выполнять». Суд учел, что в Великобритании есть серьезная нехватка медицинских работников. Именно поэтому Шаджи эмигрировал из Индии в Стаффорд, купил себе машину для работы и прошел онлайн-обучение в 2023 году.

На суде индиец рассказал, что обратился за советом по поиску работы в Великобритании к YouTube-блогеру. Именно она вывела его на контакт с будущим работодателем. Перед этим Шабин Шаджи заплатил агентам по поиску работы 17 тысяч фунтов стерлингов. Именно агенты трудоустроили его на работу, где мужчине не давали работать.

После этого мужчина получил сертификат спонсорства, который дал ему право жить и работать в Великобритании. Трудоустройство в компании было утверждено Министерством внутренних дел.

Однако выпускник факультета компьютерных наук, ранее работавший в сфере здравоохранения в Индии, оказался в нищете. Работодатель в Стаффордшире не предоставил ему ни одной смены, несмотря на неоднократные просьбы.

Реклама

Виза, полученная гражданином Индии, не позволяла ему работать на кого-либо более 20 часов в неделю. В апреле 2024 года мужчина смог трудоустроиться на другую работу. Тем не менее Шаджи пришлось вернуться в Индию из-за ухудшения состояния здоровья.

33-летний мужчина выиграл иск о компенсации за неуплату зарплаты с помощью благотворительной организации защиты прав работников Work Rights Centre.

«Мы видели множество случаев, когда мигрантам, работающим в сфере ухода за больными и пожилыми, продавали мечту в Британии. Они бросали свою карьеру и семьи, а затем оказывались в нищете, брошенными своими работодателями и государством», — заявила исполнительный директор организации Дора-Оливия Викол.

В суде компания, которая не давала мужчине рабочих смен, заявила, что предлагала ему работать за наличные деньги и воспользоваться услугами продовольственного банка, когда он заявил о финансовых трудностях. Ему пообещали, что свяжутся, как только найдут для него работу.

Реклама

В мае суд принял решение о выплате пострадавшему из Индии 8700 фунтов стерлингов в качестве судебных издержек, а также 28 843 фунтов стерлингов зарплаты, отпускных и компенсации за несоблюдение условий контракта.

«Истец сделал все необходимое, чтобы начать работать… Он находился в стране, имел все необходимые разрешения и жил в нужном месте. Однако ответчик не предоставил ему работу и не заплатил ему», — заявила судья Кейт Эдмондс.

Шабин Шаджи добавил, что пил воду из крана и покупал просроченные продукты, чтобы выжить. Также ему пришлось каждое воскресенье ходить в церковь и просить там еду. Он добавил, что не ожидал, что в Британии никому нет дела до судьбы мигрантов.

Компания Swan Care Solutions не прокомментировала ситуацию.

Реклама

Клиент отсудил у Starbucks $50 000 000

Напомним, суд присяжных округа Лос-Анджелеса обязал компанию Starbucks выплатить 50 миллионов долларов США водителю службы доставки Майклу Гарсии. Инцидент произошел в феврале 2020 года в Калифорнии, когда горячий чай пролился мужчине на колени из-за того, что работник кафе неправильно закрепил напиток в лотке для выноса.

В результате инцидента пострадавший получил тяжелые ожоги и постоянные травмы гениталий, которые потребовали длительного лечения, в частности пересадки кожи.

Адвокаты Гарсии назвали этот вердикт важным шагом в привлечении сети к ответственности за пренебрежение безопасностью клиентов. Это уже не первый подобный случай в суде против крупных сетей, связанный с травмами от горячих напитков.

В то же время, компания Starbucks категорически не согласилась с решением суда, назвав сумму присужденного возмещения чрезмерной, и объявила о намерениях подать апелляцию. Представители сети заявили, что не считают себя виновными в инциденте, и подчеркнули, что всегда соблюдают самые высокие стандарты безопасности в своих заведениях.

Реклама

Новости партнеров