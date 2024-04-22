Не раскрылся парашют: женщина упала с высоты 4,5 км и выжила (видео)

Женщина, которой удалось выжить после падения с высоты 4,5 км после того, как ее парашют не раскрылся во время прыжка, рассказала о том, что она помнит об изменившем ее жизнь инциденте.

Об этом пишет LADbible.

Эмма Кэри из Австралии вносила большие изменения в свою жизнь в виде галочек в список мечтаний, когда решила прыгнуть с парашютом в швейцарских Альпах. Однако эта мечта вскоре превратилась в ужас – уже через мгновение после выпрыгивания из самолета. Как только Эмма покинула безопасное воздушное судно, что-то пошло не так с парашютом, который нес ее и инструктора, и они оба стремительно улетели к земле.

Несмотря на то, что Эмма пролетела 4,5 км, она выжила после падения, но была парализована ниже пояса, и ей сказали, что она, скорее всего, никогда больше не сможет ходить. Эмма все время была в сознании, а это значит, что она имеет кристально чистую память о том дне и ужасном инциденте.

Она рассказала Sunrise: "Я не потеряла сознание. Поэтому я помню падение, помню приземление, помню момент, когда поняла, что меня парализовало – все это. Первое, что я почувствовала, когда ударилась о землю, была мучительная боль во всем теле. Я не знала, откуда это пришло, я никогда не чувствовала ничего подобного".

Был вызван спасательный вертолет, который доставил Эмму и ее инструктора, который, к счастью, также выжил, в больницу, где ее прооперировали на спине и сломанном тазу.

Эмма поделилась, что воспоминания об этом ужасном событии помогают ей быть благодарной за жизнь. Женщина сказала, что думала, что ей осталось жить всего десять секунд, и это изменило ее восприятие всего.

Эмма Кэри / Фото: instagram.com/em_carey

Она поделилась: "Я знаю, как это чувствуется. Думать, что мне осталось жить всего 10 секунд, а теперь я получаю остаток жизни, какой бы она ни была, поэтому я думаю, что на самом деле очень хорошо иметь это воспоминание, потому что он помогает мне быть благодарной. Жизнь действительно изменилась с того момента, и я также чувствую, что каждый день с той даты – это дополнительное время, которое я могу прожить, поэтому я должна праздновать это".

Хотя Эмме говорили, что она будет парализована, она начала восстанавливать ощущения в ногах и медленно учиться ходить.

После этого ужасного инцидента Эмма написала книгу о своем опыте под названием "Упавшая с неба девочка".

Она рассказывала о своем удивительном выздоровлении и надеется, что это вдохновит других не воспринимать жизнь как подобающую.

Она отметила: "Я думаю, что память о падении, несмотря на то, что я пережила очень травматическое событие, действительно помогла мне, потому что я испытала глубокое чувство сострадания, что мне осталось жить недолго, и как много я еще хотела сделать. И когда я выжила, несмотря на то, что была парализована и все было очень тяжело, я почувствовала, что мне очень повезло, что я все еще здесь".

Эмма Кэри / Фото: instagram.com/em_carey

Напомним, учительница сломала ноги и восемь дней пролежала в ущелье. Она выжила благодаря конфетам, которые ей подарили ученики.

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