Не смог накачать пресс и купил его: как выглядит мужчина с фейковыми мышцами за $14 000 — фото

Парикмахер отметил, что тренировался и правильно питался, но так и не смог наработать видимые мышцы пресса.

Нью-Йоркский парикмахер поделился своим опытом после прохождения операции "абдоминального рельефирования", которая является новым горячим трендом в косметологии среди мужчин.

Об этом пишет news.yahoo.com.

Операция дала ему желаемый результат, но процесс восстановления был очень болезненным. Пауерлифтер Чи Танг в течение большей части взрослой жизни тренировался и питался правильно, но не мог получить видимые мышцы пресса, которых так желал. Он решил купить их.

В 2019 году Танг прошел операцию "фейковых мышц пресса", официально известную как операция абдоминального рельефирования — форма липосакции для удаления жира вокруг мышц пресса, чтобы они выглядели более четко.

Чи Танг / Фото: news.yahoo.com

Малоизвестная ранее процедура сейчас очень популярна среди мужчин и даже была названа "мужской версией пластики груди" звездой реалити-шоу, которая прошла эту операцию.

Танг рассказал журналистам Insider о своем решении пройти операцию абдоминального рельефирования и болезненный процесс восстановления, объяснив, почему его незначительные результаты стоят этих $14 000.

Генетика, а не только физические упражнения, определяет, есть ли у человека мышцы пресса.

Танг тренировался постоянно примерно с 20-летнего возраста, но говорит, что так и не смог выработать желаемые кубики пресса. "Это не значит, что я был большим, я уже достаточно подтянут", — сказал Танг изданию Insider. "Но я искал конкретный особый вид".

Чи Танг / Фото: news.yahoo.com

По словам личного тренера Ноама Тамира, основателя и генерального директора TS Fitness, Танг – один из многих людей, которые правильно питаются и тренируются, но не могут получить мышцы пресса. Тренер сообщил, что упражнения и правильное питание могут сделать человека стройным, но обеспечить вид прессу, как у Криса Хемсворта, не гарантировано. Всё зависит от генетики, которую нельзя изменить.

"Многое здесь зависит от вещей, на которые вы не имеете влияния", — сказал Тамир. "Некоторые люди могут иметь высшее содержание жира и иметь выразительный пресс, в то время как другие могут иметь очень мало жира, однако его не видеть".

Регулярные тренировки Танга и здоровая диета сделали его отличным кандидатом на операцию по вырезанию пресса. Врачи производят разрезы на коже вокруг мышц живота пациента, а затем высасывают и откачивают жировые отложения из той области, сообщает Healthline. Таким образом, врачи могут "вырезать" пресс, удаляя жировые клетки близко к поверхности кожи в тех местах, где расположены мышцы.

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"Это не гарантирует видимый пресс на всю жизнь. Как и любая липосакция, при наборе веса после операции остаточные жировые клетки могут увеличиваться, что снижает эффективность процедуры. "Я видел много людей, которые делали липосакцию, но жир возвращался снова, поскольку они не научились здоровым привычкам", — прокомментировал Тамир.

Танг описал "чрезвычайно болезненный" период восстановления после операции по вырезанию пресса.

Путем поиска в Сети, Танг нашел врача в Хьюстоне, специализирующегося на операции по вырезанию пресса. Он записался на прием, забронировал билет на самолет и гостиницу, и самостоятельно отправился, чтобы наконец-то получить "шестерку".

Вся процедура заняла менее двух часов, хотя Танг спал во время операции. Парикмахер проснулся в клинике своего врача, не чувствуя сильного боли из-за остаточного действия наркоза, который они ему дали. В тот же день он вернулся в гостиничную комнату на автомобиле.

Однако на следующее утро Танг проснулся в своей гостиничной комнате с "чрезвычайной болью". Он сказал, что его пресс чувствовал себя "напряженным", и он почти не мог ходить. "Когда я проснулся, моя реакция была: "О, Боже, во что я вляпался", — сказал Танг. "Я не был напуган, но немного удивлен, потому что это было быстрое решение".

Чи Танг / Фото: news.yahoo.com

Боль и дискомфорт были настолько сильными, что на подъем с постели понадобилось 10 минут, и простые вещи, такие как визит в туалет и получение доставки еды, причиняли боль.

Танг сказал, что он отказался от более сильных наркотических средств против боли, поэтому он пользовался обезболивающими и успокаивающими видео на YouTube, чтобы помочь себе.

К счастью, боль уменьшалась с каждым днем и, наконец, полностью спала на четвертый день после операции. Его восстановление также ускорилось благодаря ежедневным лимфодренажным массажам, которые удаляют избыточную жидкость, скапливающуюся в организме после липосакции.

Танг вернулся в Нью-Йорк через неделю после процедуры, появившись на своих контрольных визитах онлайн.

Операция обошлась Тангу в $14 000, а к этой сумме прибавилось еще $4 000 за гостиницу и лимфодренажные массажи. В среднем стоимость операции по выполнению абдоминального рельефа колеблется от $6 000 до $8 000, но Танг отметил, что он знает, что платил больше за то, что обратился к специализированному пластическому хирургу.

Танг все еще доволен результатом даже спустя годы.

После возвращения в Нью-Йорк, Танг сказал, что его восстановление прошло гладко. Он постепенно вернулся к тренировкам через три недели после операции.

Отек после операции исчезает несколько месяцев, согласно Healthline, поэтому Танг не мог увидеть результаты примерно через три месяца после операции.

Танг доволен своим новым прессом. Он сказал, что когда набирает несколько фунтов, они больше не идут на его желудок или живот, а вместо этого в другие части его тела.

Хотя семья Танга считала его "сумасшедшим" из-за того, что он сделал операцию, когда уже имел спортивную фигуру, для него видение более очерченных мышц в зеркале сделало эту дорогостоящую процедуру достойной цены, включая неудобства и боль.

"Убедитесь, что вы идете к очень хорошему врачу", — сказал Танг. "И не забывайте взять некоторые обезболивающие".

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