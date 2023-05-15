Не смывайте это в раковину или унитаз: список вещей, которые могут повредить трубы

Конечно, хотелось бы, чтобы трубы в доме были волшебным отверстием, где исчезает весь мусор. Но, к сожалению, они так не работают. Что нельзя смывать в раковине или унитазе?

Чтобы потом не появилась необходимость вызвать профессиональную сантехнику или прочищать канализацию, нужно раз и навсегда запомнить перечень вещей, которые ни в коем случае нельзя сливать в унитаз или раковину. Даже если это самый легкий способ от них избавиться.

Растопленное масло, жир, масло

Масло или жир, которые остаются после приготовления блюда, или прогорклое масло ни в коем случае нельзя сливать в канализацию. Даже когда они находятся в жидком состоянии, эти продукты все равно могут вызвать засор труб и в будущем повредить вашу сантехнику.

Наполнитель кошачьего туалета

Даже если на упаковке наполнителя написано, что его можно сливать в унитаз, лучше этого не делать. Дело в том, что он впитывает в себя жидкость и увеличивается в объемах, что может вызвать серьезное засорение труб. А еще – запачкать водоснабжение.

Почва для комнатных растений

Пересаживать комнатные растения в раковине или в ванной может быть удобно, но если почва для вазонов попадет в канализацию, она может ее загрязнить. Прежде всего нужно помнить, что земля слишком плотная, поэтому может запросто забить трубы. Кроме того, если внутри застрянет кусочек корня или другой предмет из почвы, оттуда будет неприятно пахнуть.

Кофейная гуща

Хотя в Сети можно найти лайфгаки о том, что кофейную гущу можно использовать как средство для дезодорирования мусора, выбрасывать его в раковину или в унитаз – плохая идея. Вода заставляет мелкие дольки гуще слипаться, поэтому они накапливаются и со временем могут привести к укупорке. Лучше использоватькофейную гущу в качестве удобрения для огорода и сада.

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