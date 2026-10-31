Не спешите выбрасывать старые подушки: как их можно использовать дома

Что делать со старыми подушками / © pexels.com

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Старые подушки можно превратить в лежанку для домашнего питомца, мягкую подкладку для работы на огороде, наполнитель для декоративных подушек или материал для защиты хрупких вещей во время переезда. Некоторые идеи нуждаются только в новой наволочке, другие — немного времени и базовых навыков шитья.

В Hunker рассказали, как использовать старые подушки с пользой и продлить срок службы домашнего текстиля.

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Сделайте лежанку для кота или собаки

Подушка, которая уже не обеспечивает должной поддержки головы во время сна, может стать удобным местом для отдыха домашнего питомца. Проверьте состояние: наполнитель должен быть сухим, без плесени, неприятного запаха и следов вредителей.

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Чтобы обустроить лежанку, достаточно постирать подушку, если это позволяет маркировку, и поместить ее в крепкий чехол. Для него подойдет старое одеяло, полотенце или плотная ткань. Чехол должен сниматься для регулярной стирки.

Если подушка слишком велика, ее можно использовать в качестве основы для лежанки, добавив бортики из другого текстиля. В то же время следите, чтобы животное не разгрызало ткань и не проглатывало наполнитель.

Восстановите форму декоративных подушек

Декоративные подушки на диване, креслах или кровати со временем теряют объем. Вместо того, чтобы покупать новые наполнители, можно использовать содержимое старой подушки.

Осторожно распорите шов, достаньте чистый наполнитель и добавляйте его небольшими порциями в декоративную подушку. Так можно восстановить форму диванных подушек, мягких сидений для стульев или небольших текстильных пуфов.

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Перед использованием проверьте, нет ли в наполнителе пыли, влаги или посторонних запахов. Если материал слежался, загрязнен или поврежден, лучше не переносить его в другие изделия.

Создайте мягкую подкладку для работы на огороде

Во время прополки грядок, высадки рассады или ухода за цветами приходится долго стоять на коленях. Старая подушка поможет сделать такие работы более комфортными.

Самый простой вариант — поместить ее в крепкий чехол из водонепроницаемой ткани. Такую подкладку можно использовать в саду, теплице или во время домашних ремонтных работ, когда нужно работать у пола.

После использования оставляйте подушку просохнуть. Не стоит хранить ее во влажном помещении или оставлять под открытым небом под дождем: наполнитель может накапливать влагу и плесень.

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Защитите вещи при переезде

Старые подушки пригодятся, когда нужно перевозить посуду, зеркала, вазы, бытовую технику или предметы декора. Мягкий текстиль помогает смягчить удары и уменьшить трение между вещами.

Большие подушки можно размещать между мебелью, обертывать ею ножки столов или использовать как прокладки между предметами в автомобиле. Если подушка потеряла объем, ее наполнитель можно уложить в промежутки между вещами в коробках.

Важно помнить, что подушки не заменяют должной упаковки. Стеклянные предметы нужно дополнительно завернуть в защитный материал, а коробки плотно закрыть, чтобы вещи не смещались при перевозке.

Сделайте домашнюю защиту от сквозняков

Если зимой из-под двери или через щели у окон тянет холодом, наполнитель старой подушки можно использовать для изготовления валика от сквозняков.

Для этого понадобится длинный тканевый чехол. Его можно сшить из старой штанины, плотной наволочки или остатков ткани. Наполните чехол синтетическим волокном или другим подходящим материалом из старой подушки, равномерно распределите его и закройте края.

Готовый валик уложите вдоль нижнего края двери. Он поможет снизить проникновение холодного воздуха через щель. Однако для устранения значительных сквозняков следует также проверить уплотнители и состояние двери.

FAQ

Что делать со старыми подушками?

Старые подушки можно использовать для создания лежанки для кота или собаки, подкладки для работы на огороде, защиты хрупких вещей во время переезда или валика от сквозняков. Чистый наполнитель также подойдет для восстановления декоративных подушек и мягких игрушек. Если изделие загрязнено, поражено плесенью или повреждено, лучше проверить возможности его безопасной утилизации.

Как использовать наполнитель из старой подушки?

Сначала проверьте состояние наполнителя. Если он чист, сух и не имеет постороннего запаха, его можно добавить к декоративным подушкам, использовать для рукоделия или наполнить им тканевый валик от сквозняков. Для детских игрушек обязательно обеспечьте надежное закрытие швов, а для изделий, контактирующих с животными, используйте прочные ткани.

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