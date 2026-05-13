Не спешите выбрасывать: за какие старые телефоны платят миллионы

Старый телефон

Старые мобильные телефоны, которые годами пылятся в ящиках или коробках, сегодня могут стоить неожиданно большие деньги. Рынок ретротехники стремительно растет, а некоторые модели уже превратились из «устаревших гаджетов» в желанные коллекционные вещи, за которые покупатели готовы соревноваться на аукционах.

Об этом сообщило издание Life.

Особый интерес у коллекционеров вызывают редкие телефоны в идеальном состоянии, особенно если они сохранились в оригинальной упаковке. Один из самых известных примеров — первый Apple iPhone 2007 года. Нераспакованный смартфон продали на аукционе за 190 тысяч долларов, или более 60 миллионов форинтов (примерно 8,4 млн грн). Высокую цену объясняют не только возрастом устройства, но и его культовым статусом и ограниченным количеством хорошо сохранившихся экземпляров.

Спросом пользуются и другие модели, которые когда-то были символами своей эпохи. Среди них — Motorola DynaTAC 8000X, который считают одним из первых коммерческих мобильных телефонов, Motorola Razr V3, а также редкий Motorola MicroTAC 9800X, особенно в белом цвете. Коллекционеры также активно ищут старые модели Nokia — в частности 7280, 8110, N79, 6310 и легендарный Nokia 3310.

Не остались в стороне и устройства BlackBerry. Среди самых ценных моделей называют Bold 9900 и Porsche Design P'9981. Кроме того, на рынке высоко оценивают и менее известные телефоны, которые сегодня встречаются очень редко, в частности NEC IDO Japan, Nokia Talkman HSN-4, Philips Porty или Bosch Cartel-T.

Впрочем, истории о продажах за сотни тысяч долларов не означают, что любой старый телефон автоматически станет дорогим лотом. Большинство моделей продают за значительно более скромные суммы. Например, Nokia 3310 обычно оценивают в пределах 8-25 тысяч форинтов (примерно 1,1-3,5 тыс. грн) в зависимости от состояния и комплектации. Часть редких телефонов вообще может долго оставаться без покупателей, если модель не пользуется особым спросом среди коллекционеров.

На цену влияет сразу несколько факторов. Важнейшими считаются редкость модели, техническое состояние устройства и наличие оригинальных аксессуаров. Коробка, зарядное устройство, документы и инструкция могут существенно повысить стоимость телефона. Также важно, работает ли устройство и насколько хорошо оно сохранилось внешне.

Специалисты советуют перед продажей очистить телефон, проверить его работоспособность и просмотреть актуальные цены на аукционных сайтах, поскольку рынок ретротехники постоянно меняется. В некоторых случаях старый мобильный телефон, который годами лежал без дела, может оказаться неожиданно ценным для коллекционеров.

