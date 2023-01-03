Не стоит сливать горячее масло в умывальник: важное правило, о котором нужно помнить

Через масло вся канализационная система может выйти из строя, ведь оно быстро охлаждается в трубах и оседает на их поверхности. Читайте о том, как не допустить такую ситуацию, в материале ТСН.ua.

Если вы готовите что-нибудь в кастрюле или на сковороде с использованием большого количества масла, не стоит сразу после этого сливать его в умывальник. Сначала подождите, пока поверхность остынет, возьмите бумажное полотенце и уберите остатки жира. Только после этого можно начинать мыть сковороду или кастрюлю водой с моющим средством.

Также рекомендуется очищать всю массную посуду, включая тарелки, специальными средствами, растворяющими жир. А затем тщательно промывать под проточной водой, которая обязательно должна быть горячей.

Чтобы масло не оседало на трубах, время от времени нужно протирать и сам умывальник. Периодически открывайте кран с горячей водой и оставляйте на 10-15 минут. Истекающая вода будет вымывать поверхность труб.

Как очистить засор в трубе, если оно все же появилось

Если вы все же упустили момент, когда на трубе образовалась масляная пленка, не стоит расстраиваться. Проблему можно устранить с помощью народного средства, быстро прочисти канализационную систему. Вам понадобится всего-навсего два ингредиента: уксус и пищевая сода.

В сливное отверстие сначала засыпается полстакана соды, а затем вливается 1 стакан уксуса. Тогда отверстие закрывается на 20 минут. Далее нужно дополнительно залить в проем большое количество горячей воды. Лучше кипяток.

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