Не только для кухни: три способа использования фольги в ванной комнате

Для чего нужна фольга в ванной / © pexels.com

Реклама

Казалось бы, что общего между рулоном фольги и чистой сантехникой? На самом деле есть несколько интересных уловок, о которых знают далеко не все. Рассказываем, как их повторить дома и на что обратить внимание, чтобы не испортить вещи.

Поможет убрать налет на кранах

Белые пятна на смесителях и душевых воронках знакомы многим. Они появляются из-за жесткой воды: минеральные соли оседают на поверхностях, и со временем обычной губкой отмыть их становится все сложнее.

Реклама

В этом случае можно попробовать использовать алюминиевую фольгу. Отрежьте небольшой кусок, сомните его в шарик и осторожно потрите загрязненный участок. Благодаря неровной поверхности фольга создает легкий абразивный эффект, помогающий справиться с некоторыми отложениями.

Реклама

Такой способ иногда используют и для очистки стеклянных дверей душевой кабины. Перед этим на стекло наносят немного средства для мытья посуды, затем осторожно обрабатывают места с налетом.

Но есть один аспект: фольга подходит далековато не для каждой сантехники. Она может оставить царапины на хромированных деталях, поверхностях с декоративным покрытием и других щекотливых материалах. Поэтому сначала проверьте ее действие на небольшом незаметном участке. Если не желаете рисковать, лучше пользоваться особым средством от известкового налета.

Уменьшит запотевание зеркала после душа

Как только кто-то принял горячий душ, зеркало в ванной часто становится непригодным для использования. Оно покрывается мелкими капельками воды, и приходится ждать, пока стекло снова станет прозрачным.

Причина проста: теплый влажный воздух сталкивается с холодной поверхностью зеркала, из-за чего образуется конденсат.

Реклама

Один из необычных способов бороться с этой проблемой — использовать алюминиевую фольгу. Ее предлагают закрепить с оборотной стороны зеркала. Для этого нужно аккуратно снять его со стены, накрыть заднюю поверхность фольгой и повернуть на место.

Считается, что дополнительный слой помогает снизить охлаждение зеркала, а следовательно, и количество конденсата на нем. Впрочем, результат зависит от условий в ванной, поэтому рассчитывать на полную защиту от запотевания не стоит.

Если зеркало приклеено к стене или имеет значительный вес, лучше не пытаться снимать его самостоятельно. Есть более простые варианты: регулярно проветривать ванну, проверить работу вентиляции или приобрести специальное средство против запотевания стекла.

Поможет ножницам лучше резать

Еще один лайфхак с фольгой касается маникюрных инструментов. Если обычные ножницы начали плохо резать, можно попробовать простой способ, для которого понадобится только небольшой кусок алюминия.

Реклама

Отрежьте полоску фольги длиной примерно 30–35 сантиметров и сложите ее в несколько слоев. Затем возьмите ножницы и несколько раз разрежьте сложенный материал.

Такой прием иногда помогает немного улучшить работу ножниц, особенно если они потеряли остроту после продолжительного использования. Однако настоящей заточки он не обеспечивает.

С маникюрными ножницами и кусачками следует быть особенно осторожными. Эти инструменты имеют тонкие режущие края, требующие точной заточки. Если они перестали нормально срезать кутикулу или ногти, лучше их отдать мастеру.

Стоит ли использовать фольгу для бытовых уловок

Алюминиевая фольга действительно может пригодиться при выполнении некоторых домашних дел. Однако не все популярные лайфхаки одинаково эффективны. Очистка сантехники фольгой требует осторожности, ее влияние на запотевание зеркала не гарантировано, а ножницы она полноценно не заточит.

Поэтому прежде чем проверять эти способы на практике, следует учесть возможные последствия. Особенно если речь идет о дорогой сантехнике, зеркалах со сложным креплением или профессиональных маникюрных инструментах.

FAQ

Можно ли чистить кран алюминиевой фольгой?

Такой способ иногда используют для удаления минерального налета из смесителей. Для этого небольшой кусок фольги смывают в шарик и осторожно протирают загрязненную поверхность. Но будьте внимательны: на некоторых кранах фольга может оставить царапины или повредить покрытие.

Как сделать, чтобы зеркало в ванной не запотевало?

Самое простое решение — наладить вентиляцию и уменьшить влажность в помещении после душа. Также можно воспользоваться специальным спреем против запотевания или установить зеркало с подогревом. Фольгу с оборотной стороны зеркала иногда предлагают как дополнительный способ теплоизоляции, но его эффективность не доказана.

Новости партнеров

Новости партнеров