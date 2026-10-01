Не только милые питомцы: 7 маленьких пород собак, которые могут стать отличными сторожами

7 маленьких собак с сильным защитным инстинктом / © Associated Press

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Небольшой размер собаки вовсе не означает, что она не способна защитить хозяина или предупредить об опасности. Некоторые компактные породы отличаются смелостью, бдительностью и сильным защитным инстинктом.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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Ветеринар Лиза Кан объяснила, что хорошие сторожевые собаки нередко происходят от пород, которых исторически использовали для охраны скота или имущества. И хотя с этой ролью обычно ассоциируют крупных и физически сильных собак, среди маленьких собак также есть прирожденные охранники.

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Эксперты назвали семь пород, представители которых могут стать внимательными и преданными сторожами.

Керн-терьер

Керн-терьеры небольшие, но уверенные в себе и смелые. В свое время этих собак использовали для охоты на лис в Шотландии, поэтому у них хорошо развиты соответствующие инстинкты.

По словам кинолога Эшли Карпентер, представители этой породы быстро реагируют, если замечают что-то необычное, и поднимают тревогу. В то же время керн-терьерам необходимы активность и достаточная умственная нагрузка.

Такса

За забавной внешностью таксы скрывается удивительно смелый характер. Эту породу выводили для охоты на барсуков под землей, поэтому смелость стала одной из её характерных черт.

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Таксы бдительны, преданны хозяевам и довольно громко лают. Именно склонность лаять позволяет им быстро предупреждать о появлении незнакомцев или необычных звуках. В то же время владельцам следует особо следить за здоровьем спины этих собак, которая является их уязвимым местом.

Миниатюрный шнауцер

Мини-шутцеры также способны выполнять роль своеобразной домашней «сигнализации». Ветеринар Лиза Кан отмечает, что они энергичны и смелы и не колеблются предупредить хозяина, когда чувствуют что-то необычное.

Эти собаки также славятся своим умом и хорошо поддаются дрессировке.

Шотландский терьер

Шотландские терьеры — независимые, уверенные в себе и смелые собаки, которые могут вести себя так, будто они намного крупнее, чем на самом деле.

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К членам своей семьи они обычно очень привязчивы, однако к незнакомцам могут относиться настороженно. По словам Кана, скотти не склонны легко сдаваться, чему способствуют их независимость и упрямство.

Лхасский апсо

Длинная шерсть и декоративный внешний вид могут ввести в заблуждение: лхасских апсо в свое время выводили именно как сторожевых собак в тибетских монастырях.

Они внимательно следят за тем, что происходит вокруг, и могут лаем предупреждать хозяев об изменениях. В то же время рядом с людьми, которым они доверяют, эти собаки способны вести себя довольно спокойно.

Австралийский терьер

Австралийские терьеры внешне несколько напоминают йоркширских, однако их выводили, в частности, для борьбы со змеями и другими вредителями вблизи жилых домов.

По словам Карпентер, представители этой породы хорошо чувствуют человеческие эмоции и лучше всего чувствуют себя в активных семьях. Они внимательны к своему окружению и могут быстро реагировать на потенциальную угрозу.

Чихуахуа

Самая маленькая собачка в компании может обладать, пожалуй, самой большой уверенностью в своих силах. Чихуахуа преданны своим хозяевам и способны активно их защищать, несмотря на крошечные размеры.

В то же время репутация чрезмерно агрессивных и шумных собак может быть связана с недостаточной социализацией и дрессировкой. При правильном воспитании чихуахуа могут стать хорошими домашними питомцами, ведь эта порода ориентирована на тесный контакт с людьми.

Почему маленьких сторожевых собак нужно дрессировать

Развитый защитный инстинкт сам по себе ещё не делает собаку хорошим сторожем. Лиза Кан подчеркивает важность ранней социализации и дрессировки независимо от размера или породы животного.

Положительное подкрепление помогает научить собаку реагировать на реальную опасность, не проявляя страха или нежелательной агрессии по отношению к гостям и знакомым. По словам ветеринара, хорошая сторожевая собака должна быть уверенной в себе, социализированной и обученной предупреждать хозяина об угрозе, а не нападать.

Напомним, что некоторые собаки привлекают внимание с первого взгляда — необычной окраской, роскошной шерстью или выразительными глазами. Ветеринарные эксперты назвали семь пород, которые особенно выделяются своей внешностью.

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