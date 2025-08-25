Не только о еде: ветеринар рассказала, о чем действительно думают коты

Кот / © pexels.com

Кошки — это действительно загадочные существа, которые могут быть кроткими и нежными, а через мгновение — царапаться и кусаться. Многие владельцы интересуются, о чем же действительно думают их любимцы. Ветеринар Ребекка Макмиллан рассказала о ключевых моментах, занимающих кошачьи мысли.

Еда и вода — превыше всего

Вполне логично, что еда и вода являются приоритетом для кошек. По словам ветеринара, это генетически заложенная программа выживания. Если животному скучно и у него нет других развлечений, еда может стать для него навязчивой идеей. В таком случае эксперт советует использовать специальные кормушки-головоломки, которые помогут занять кота и удовлетворить его аппетит.

Окружающая среда

Коты по своей природе очень любознательны и постоянно изучают окружающий мир. Новые звуки, запахи или незнакомые люди могут вызывать у них беспокойство. Как территориальные животные они проводят много времени, наблюдая за своим окружением. Поэтому важно обеспечить кота игрушками, местами для отдыха и царапания, чтобы он мог реализовать свои природные инстинкты.

Социальные взаимодействия и игры

В отличие от распространенного мнения, коты довольно общительны. Они постоянно думают о взаимодействии с хозяевами и другими животными, с которыми они живут. Также кошки могут думать об игре, планируя свой следующий шаг. Эксперт отмечает, что для поддержания их активности и психологического комфорта нужно уделять играм с котом не менее часа в день.

В отличие от людей, коты не зацикливаются на прошлом, а живут нынешним моментом. При этом у них достаточно хорошая память. Ветеринар также напомнила, что кошки многое спят, и короткий сон помогает их мозгу отдохнуть.

