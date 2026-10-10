Не только охранники, но и верные друзья: кинолог назвала 6 самых преданных пород собак

Какие породы собак самые преданные хозяевам — ответ кинолога / © Pexels

Реклама

Некоторые породы собакотличаются сильной привязанностью к хозяину и естественным стремлением защищать его. Кинолог назвала шесть пород, представители которых могут стать не только домашними питомцами, но и преданными компаньонами.

Об этом сообщило издание Parade Petsсо ссылкой на профессиональную кинолога Энни-Мэй Леви.

Реклама

По словам эксперта, собаки с так называемой энергией «я тебя поддержу» обычно стремятся быть рядом с человеком в различных ситуациях. Они надежны, преданны и часто становятся для хозяев настоящими друзьями.

Реклама

Немецкая овчарка

Немецкие овчарки были выведены для тесного сотрудничества с человеком, поэтому они очень привязаны к своему хозяину. Леви отмечает, что представители этой породы могут сопровождать человека практически везде и оставаться надёжными в различных ситуациях. Они смелые, уверенные в себе и умные.

Боксер

Боксеры — активные, игривые и энергичные собаки. По словам кинолога, они хорошо подойдут людям, которые хотят проводить много времени со своей собакой и вести активный образ жизни. Представители этой породы также обладают врождёнными охранными качествами.

Чихуахуа

Несмотря на крошечные размеры, чихуахуа очень привязываются к своим хозяевам. Они любят находиться рядом с хозяином и участвовать в его повседневных делах. Именно сильная ориентация на человека делает их преданными компаньонами.

Акита

Акиты известны своей преданностью и защитными качествами. С близкими людьми они могут быть ласковыми и общительными, в то же время с незнакомцами часто ведут себя сдержанно и настороженно.

Реклама

Колли

Колли обычно отличаются спокойным характером и сильно привязываются к хозяину. Леви отмечает, что представители этой породы способны тонко реагировать на эмоциональное состояние человека. Их преданность хорошо иллюстрирует и популярный образ Лесси.

Ротвейлер

Хорошо социализированные и воспитанные ротвейлеры могут быть спокойными, уравновешенными и преданными защитниками. В то же время их сильный охранный инстинкт требует ответственной дрессировки, поскольку собаки могут резко реагировать на незнакомых людей.

Напомним, что здоровье будущего питомца — один из важных факторов при выборе породы. Ветеринар назвал собак, у которых риск развития ряда генетических заболеваний ниже.

Новости партнеров

Новости партнеров