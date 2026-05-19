Не только у окна: эксперты объяснили, какое место в самолете лучше всего

Выбор места в самолете может существенно повлиять на впечатления от путешествия. Для кого-то главное — быстро выйти после посадки, для других — выспаться, избежать турбулентности или получить больше пространства для ног. Эксперты по путешествиям и бортпроводники рассказали, какие места в салоне считают лучшими в зависимости от потребностей пассажира.

Об этом сообщило издание Travel + Leisure.

По словам генерального директора MattressNextDay и эксперта по сну Мартина Сили, для спокойного отдыха во время полета лучше всего подходят места в середине самолета — в районе крыльев. Он пояснил, что там обычно меньше ощущается турбулентность и тише, чем в хвосте или возле туалетов.

Сили советует избегать мест рядом с уборными, ведь там часто собираются люди и возникает дополнительный шум. В то же время для дальних рейсов эксперт рекомендует переднюю часть салона, поскольку пассажирам там быстрее подают еду, а значит они могут раньше заснуть.

Тем, кто спешит на пересадку или хочет как можно быстрее покинуть самолет после приземления, специалисты также советуют бронировать места ближе к носовой части самолета. Именно оттуда пассажиры обычно выходят первыми. По словам Сили, эти места нередко рекомендуют и сами бортпроводники.

Журналист и путешественник Джонатан ДеЛиз, который проводит в полетах значительную часть года, наоборот, отдает предпочтение последним рядам. Он объясняет это тем, что позади него нет других пассажиров, поэтому никто не мешает спинке кресла. Кроме того, по его словам, в хвосте самолета чуть больше шансов, что соседнее место останется свободным.

Старший редактор сервиса Points Path Дженнифер Еллин советует выбирать места у окна тем, кто хочет поспать в полете. Она отмечает, что возможность опереться на стенку самолета делает сон более комфортным. Также Еллин поддерживает идею бронирования мест в задней части самолета для семей, поскольку там выше вероятность получить пустое среднее место.

Стюардесса авиакомпании Air New Zealand Энн Мари Тренберт считает, что места у прохода являются лучшим вариантом для пассажиров, которые часто встают или хотят больше двигаться во время полета. По ее словам, это особенно важно на дальнемагистральных рейсах, когда людям нужно периодически разминать ноги или пользоваться туалетом.

Президент компании International Citizens Insurance Джо Кронин соглашается с этим мнением. Он отмечает, что места у прохода дают больше свободы передвижения и позволяют легче вставать во время длительных перелетов.

В то же время для высоких пассажиров эксперты советуют места возле аварийных выходов, где предусмотрено дополнительное пространство для ног. Руководитель отдела коммерческих продуктов eSky Group Ярослав Грабчак отметил, что именно такие места часто становятся комфортными для людей высокого роста.

Отдельный совет дали и для пассажиров, которые боятся летать или плохо переносят турбулентность. По словам Грабчака, меньше всего тряску чувствуют в центральной части самолета — вблизи крыльев. Именно поэтому эти места рекомендуют людям, склонным к укачиванию или тревоге во время полетов.

