Не только в деньгах счастья: в США выяснили, какая сумма приносит людям удовольствие и радость

Не только в деньгах счастья: в США выяснили, какая сумма приносит людям удовольствие и радость

Исследователь Мэтью Киллингсворт выяснил, действительно ли в деньгах счастье.

Чувство радости и удовольствия растет пропорционально росту доходов. То есть, чем выше доход у человека, тем он более удовлетворен жизнью.

К такому выводу пришел доктор философии из Пенсильванского университета Мэтью Киллингсворт, исследующий причины человеческого счастья.

Ученый, основываясь на предыдущем исследовании 2018 года, решил проанализировать эмоциональное состояние людей, которые должны были в течение дня отчитываться в приложении о своих чувствах в конкретный момент – каждый раз, когда ученый посылал им напоминания.

Они могли отметить положительные чувства (уверенность, хорошее настроение, вдохновение, заинтересованность, гордость) и негативные эмоции (страх, агрессивность, плохое настроение, скуку, уныние, стресс и расстройство). Кроме того, участники отвечали на вопрос "Насколько вы вообще довольны своей жизнью?" по шкале от "совсем недоволен" до "чрезвычайно доволен".

В общей сложности Киллингсворт проанализировал почти два миллиона ответов, которые дали более 33 тысяч работающих американцев трудоспособного возраста. В результате оказалось, что никакого финансового "порога счастья" не существует — более высокие доходы связаны с более высоким уровнем всех положительных чувств и более низким уровнем всех негативных чувств.

Также, как выяснилось, чем человек беднее, тем счастливее его делает каждый дополнительный доллар. К примеру, 10 тысяч долларов больше повлияют на того, кто приносит домой 25 тысяч долларов в год, чем на того, кто зарабатывает 100 тысяч долларов.

По мнению Киллингсворта, несмотря на предварительные выводы об ощущении счастья при отметке 75 тысяч долларов в год, никакого предела, когда доход перестает иметь значение для благополучия человека, нет. Он уточняет, что люди с более высокими доходами становятся счастливее из-за чувства контроля за жизнью. Например, "деньги позволяют выбирать, как прожить жизнь", а финансовая подушка позволяет не хвататься за первую попавшуюся работу в период кризиса.

Еще он уверен, что концентрация на "здесь и сейчас" позволяет чаще радоваться жизни и подчеркивает, что финансы — не единственное условие счастья.

"Хотя деньги могут быть полезны для счастья, я обнаружил, что люди, которые приравнивали деньги к успеху, были менее счастливы, чем те, кто этого не делал. Похоже, люди переоценивают значение денег, когда думают о том, насколько хорошо складывается их жизнь. "Да, это важный фактор, роль которого мы раньше не осознавали в полной мере, но лишь один из многих аспектов жизни", — подытожил автор исследования.

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