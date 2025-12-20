Не только в кино: какие хищники на самом деле могут охотиться на человека

Хищник / © pixabay.com

Мы привыкли видеть ужасы о животных -убийцах в кино, таких как «Челюсти» или «Кокаиновый медведь». Однако в реальном мире существуют виды, для которых человек — это не случайная жертва, а вполне законная добыча. Эксперты выделяют несколько видов, встреча с которыми в дикой природе может оказаться последней.

Львы — очень сильные хищники, вес которых достигает 250 килограммов. Сочетание идеального зрения, слуха и мышечной силы делает шансы человека на выживание скудными. В Танзании, где проживает самая большая популяция этих кошек, впечатляет: ежегодно от лап львов погибает около 50 человек.

Чаще всего жертвами становятся молодые мужчины, возвращающиеся домой. Южная Танзания считается настоящим центром активности львов-людоедов. По словам биологов, этот страх быть схвачен большим хищником является одним из древнейших человеческих инстинктов, который до сих пор остается реальностью в дикой природе.

Приступы белых медведей случаются редко, но они почти всегда смертельны. В 2023 и 2024 годах зафиксированы случаи убийства людей на Аляске и Канаде. Исследования показывают, что причиной агрессии наиболее часто является дефицит питательных веществ.

Взрослые самцы, чувствующие голод из-за изменения климата и таяния ледников, начинают видеть в людях альтернативный источник пищи. Активная охота на человека для них — это крайний, но действенный способ выживания в суровых условиях Арктики.

Из 26 видов крокодилов на людей нападают всего восемь. Наиболее опасны морские и нильные крокодилы. Отдельное место в истории занимает крокодил по имени Осама из Уганды. По сообщениям, этот пятиметровый гигант съел не менее 83 человек.

Местные жители утверждают, что Осама намеренно переворачивал лодки, чтобы добраться до людей. В конце концов, его поймали, но не убили — хищника передали в программу разведения в неволе. Ученые надеются выяснить, передастся ли его гигантский размер и агрессивное поведение потомкам.

Специалисты напоминают: несмотря на то, что некоторые животные активно охотятся за людьми, по статистике, человек убивает гораздо больше диких животных каждый год, чем они нас.

