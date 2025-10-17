Не только в Монобанке: как выбрать самые спелые лимоны

Лимоны / © УНИАН

Лимон — незаменимый элемент на кухне, но его выбор часто ограничивается визуальной оценкой. Как выбрать плод, в котором будет максимум сока и ароматной цедры?

Об этом пишет ТСН.

Вот пять неочевидных советов, гарантирующих, что вы приобретете идеальный лимон:

1. Тест на «удельный вес» — главный секрет сочности.

Забудьте о размере. Лучший показатель сочности — это вес. Возьмите два лимона одинакового размера и сравните их. Всегда выбирайте тот, который кажется самым трудным. Больший вес означает, что плод плотно наполнен соком, а не имеет рыхлой мякоти или слишком толстой кожуры.

2. Ищите мелкую «холмистость» — это признак тонкой кожуры.

Избегайте лимонов, которые выглядят слишком гладкими и блестящими, как восковые. Идеальный плод должен иметь слегка всхолмленную или мелкозернистую текстуру кожуры. Это признак того, что кожица тонка и богата эфирными маслами, а не будет занимать половину объема плода.

3. Проверка «аромата пор» — гарантия свежести.

Слегка нажмите на кожуру. Если вы почувствовали, что поры (крошечные мешочки, где хранится масло) сразу выделяют интенсивный свежий аромат, это свидетельствует о высоком содержании эфирных масел и свежести плода.

4. Упругость, но не «деревянность» — оценка целостности.

Лимон должен быть упругим под пальцами, но не жестким, как камень. Слишком твердый плод, скорее всего, недозрелый. А мягкий в определенной точке начал портиться.

5. Оценка «кончика ножки» — прогноз срока хранения.

Обратите внимание на место, где находилась ножка. Оно должно быть небольшим, сухим и плотно прилегать. Если кончик большой, черный или вялый, это может свидетельствовать о начале гниения изнутри или о том, что плод сохраняется слишком долго.

