Не торопитесь выбрасывать старые шариковые ручки: простой секрет, о котором знают единицы

Как использовать старые ручки / © pexels.com

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Рассказываем, почему не стоит спешить избавляться от старых ручек и как их можно использовать повторно.

Почему старые шариковые ручки лучше не выбрасывать

Пустой пластиковый корпус шариковой ручки можно легко превратить в практичный инструмент для домашних дел. Наибольшую пользу приносит пустой стержень или трубка корпуса, которую можно применить в местах, где нужна точность.

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К примеру, если нужно нанести клей в узкую щель, обработать труднодоступное место смазкой или аккуратно дозировать любую жидкость, пустой корпус ручки прекрасно исполнит роль тонкого аппликатора. Это поможет избежать избытка клея или других материалов и сделает работу более аккуратной.

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Поэтому многие мастера не спешат выбрасывать использованные ручки, а оставляют их для различных мелких ремонтов и творческих проектов. Подобные способы повторного использования вещей помогают не только сэкономить деньги, но и сократить количество пластиковых отходов.

Как еще можно использовать старую шариковую ручку

Кроме работы с клеем, старые ручки могут пригодиться и в других ситуациях:

для точного нанесения смазки на механизмы;

как трубочка для очистки узких отверстий;

для разнообразных изделий и детского творчества;

как вспомогательный инструмент при ремонте мелкой техники;

для создания самодельных органайзеров или держателей.

Такие простые решения позволяют найти новое применение обычным вещам, которые обычно оказываются на свалке.

Почему следует повторно использовать пластиковые вещи

Каждый год люди выбрасывают множество пластиковых изделий, значительная часть которых могла бы прослужить еще дольше. Повторное использование бытовых предметов помогает сократить объемы мусора, снизить потребление пластика и одновременно сэкономить на покупке новых мелких аксессуаров. Именно поэтому все больше людей выбирают простые домашние лайфхаки вместо необдуманного выбрасывания вещей.

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FAQ

Почему нельзя выбрасывать старые шариковые ручки?

Потому что их пластиковый корпус и полый стержень можно повторно использовать в обиходе. Они помогают аккуратно наносить клей, смазку и другие жидкости, а также пригодятся для творчества или мелкого ремонта.

Что можно сделать из старых шариковых ручек?

Старые ручки можно использовать для DIY-проектов, ремонта, изготовления изделий, очистки труднодоступных мест, создания органайзеров или в качестве точного дозатора для клея и других жидкостей.

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