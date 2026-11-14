Не торопитесь выбрасывать старый садовый шланг: десять гениальных способов использовать его дома

Что сделать из старого садового шланга / © pexels.com

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Если у вас в гараже или сарае давно лежит ненужный шланг, не торопитесь его выбрасывать. Мы собрали десять идей, которые помогут ему найти новое применение.

Сделайте ручку для тяжелых пакетов

Когда приходится нести несколько пакетов с продуктами, то их тонкие ручки быстро начинают врезаться в пальцы. Особенно неудобно, если покупки тяжелые.

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Решить проблему поможет кусок старого шланга. Отрежьте фрагмент длиной примерно 10–15 сантиметров и сделайте вдоль него разрез. Внутрь можно вставить ручки нескольких пакетов. В результате они соберутся в одну широкую ручку, которую гораздо удобнее держать.

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Такое устройство можно оставить в машине или положить в сумку для покупок.

Защитите кору молодых деревьев

Подвязывая молодые деревья, кусты или высокие растения, легко повредить их кору обычной веревкой или проволокой. Особенно если крепеж затянут слишком сильно.

Чтобы этого не произошло, используйте старый садовый шланг. Отрежьте небольшой кусок, протяните через него проволоку или веревку и осторожно закрепите растение. Шланг будет служить прокладкой между креплением и стволом, уменьшая трение.

Время от времени проверяйте подвязку: дерево растет, поэтому крепеж не должен врезаться в кору.

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Сделайте фиксатор для мусорного пакета

Знакомая ситуация: кладете пакет в ведро, начинаете выбрасывать мусор, а он сползает внутрь. Приходится снова поправлять края, а иногда и отмывать самое ведро.

Есть простой способ этого избежать. Нарежьте старый шланг на несколько небольших кусков и проделайте в каждом продольный разрез. Наденьте их на край ведра поверх завернутого наружу пакета. Такие фиксаторы будут удерживать его на месте.

Особенно удобно использовать этот способ для больших ведер в гараже, мастерской или на даче.

Сплетите коврик для крыльца или террасы

Длинный шланг можно превратить в необычный коврик. Он подойдет для дачного крыльца, террасы или входа в хозяйственное помещение.

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Для этого сверните шланг в спираль, плотно прижимая витки друг к другу. Зафиксировать их можно крепкими пластиковыми стяжками. Если есть несколько шлангов разных цветов, попробуйте соединить их в одном изделии.

Коврик из такого материала легко очищать от грязи, что особенно удобно после работы на огороде. Главное — хорошо закрепить все витки и проверить, не скользит ли готовое изделие на полу.

Сделайте более удобную ручку для ведра

Металлическая ручка ведра или канистры может сильно давить на пальцы, особенно когда внутри вода или другой тяжелый груз. Чтобы переносить такие емкости было более комфортно, используйте кусок старого шланга.

Отрежьте фрагмент нужной длины и наденьте на металлическую ручку. Если снять ее невозможно, произведите продольный разрез и оберните шлангом металл.

В результате ручка станет более толстой, а держать ее будет удобнее. Такая мелочь пригодится во время поливки огорода, уборки или хозяйственных работ.

Защитите острые лезвия садовых инструментов

Хранить пилы, топоры и другие инструменты с острыми краями без чехлов неудобно и опасно. Они могут повредить соседние вещи или стать причиной случайных порезов.

Для простой защиты подойдет старый шланг. Отрежьте кусок соответствующей длины, разрежьте его вдоль и наденьте на лезвие. Материал закроет острый край и поможет безопасно хранить инструмент.

Перед использованием обязательно снимайте такой чехол. Также проверьте, чтобы он не падал во время хранения.

Наведите порядок в гараже с помощью старого шланга

Если отвертки, ключи и плоскогубцы постоянно теряются среди других вещей, попробуйте сделать для них простой органайзер.

Возьмите деревянную доску и нарежьте шланг на короткие отрезки. Каждый из них разрежьте вдоль и прикрепите к доске шурупами с шайбами. Выйдут небольшие держатели, в которые можно вставлять инструменты.

Еще один вариант — использовать короткие куски шланга в качестве накладки на металлические губки плоскогубцев. Они помогут защитить поверхность деталей от царапин во время работы.

Используйте шланг для очистки дна бассейна.

На дне бассейна нередко собираются песок, мелкие листья и прочий мусор. Если специального пылесоса под рукой нет, то можно рассмотреть использование садового шланга в системе очистки.

Один из возможных вариантов — сифонная система, работающая благодаря перемещению воды через шланг. Поток помогает убирать загрязнение со дна, но для этого требуется соответствующая длина шланга и правильное расположение его концов.

Важно учесть особенности бассейна и не пытаться запускать сифон, втягивая воду ртом. Если конструкция нуждается в подключении к насосу, убедитесь, что такое использование совместимо с оборудованием.

Устройте капельный полив

Старый шланг может стать частью системы полива на огороде или клумбе. Например, его можно использовать в качестве основной трубки, к которой подсоединяются более тонкие линии капельного полива.

Для этого понадобятся специальные соединители и отверстия соответствующего диаметра. Вода будет поступать непосредственно к растениям, поэтому не придется каждый раз поливать каждую грядку вручную.

Если шланг имеет небольшие отверстия, через которые просачивается вода, его можно проложить вдоль грядок. Однако сначала проверьте, равномерно ли распределяется вода и нет ли слишком сильных утечек.

Для такого использования следует брать только шланг из материала, пригодного для поливки растений.

Сделайте оригинальные настенные часы

Старый шланг может стать основой для необычных декоративных часов. Такая вещь будет уместна в дачном доме, мастерской или на закрытой веранде.

Сверните шланг в требуемый размер и надежно зафиксируйте его. Для декора можно использовать джутовую веревку, которой обматывают поверхность шланга. В центре закрепите основание с циферблатом и установите часовой механизм.

Вместо стандартных цифр можно использовать деревянные кружочки, пуговицы или другие небольшие декоративные детали. В результате получится интересное украшение, сделанное из материала, который мог бы оказаться на мусорнике.

Что следует проверить перед повторным использованием шланга

Прежде чем браться за работу, осмотрите старый шланг. Если он потерял герметичность, это еще не означает, что его нельзя использовать для других нужд.

Однако есть несколько нюансов:

Очистите его от грязи. Смойте землю, пыль и остатки растений, особенно, если планируете использовать шланг в доме. Проверьте состояние материала. Если он крошится, имеет острые края или сильно потрескался, для крепких конструкций такой вариант не подойдет. Аккуратно нарезайте шланг. Используйте острый нож или крепкие ножницы, работайте на устойчивой поверхности и берегите руки. Не используйте его для питьевой воды. Старый шланг неизвестного состава не следует применять для воды, которую вы планируете пить, или для контакта с продуктами. Проверьте надежность креплений. Это особенно важно для органайзеров, защитных накладок и других изделий, от которых зависит безопасность.

Как видите, даже старый садовый шланг может найти применение в хозяйстве. Иногда достаточно нескольких отрезков, чтобы сделать полезную вещь для гаража, сада или дома. Поэтому прежде чем избавляться от старых принадлежностей, стоит подумать, не пригодятся ли они одной из таких идей.

FAQ

Что можно сделать из старого садового шланга?

Из старого садового шланга можно сделать коврик для крыльца, ручку для переноски пакетов, защитные накладки для инструментов, фиксаторы для мусорных пакетов или органайзер для гаража. Также его можно использовать для подвязывания молодых деревьев и устройства капельного полива.

Как использовать старый шланг на даче?

На даче старый шланг пригодится для нескольких хозяйственных задач. Им можно защитить кору молодых деревьев при подвязке, сделать коврик у входа, обустроить полив грядок или упорядочить садовые инструменты. Даже короткие куски шланга могут оказаться полезными, если правильно подобрать им применение.

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