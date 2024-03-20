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Не тройня: женщина родила троих детей за 10 месяцев (фото)

Не тройня: женщина родила троих детей за 10 месяцев (фото)

Не тройня: женщина родила троих детей за 10 месяцев (фото)

Сарита Холланд / Фото: tiktok.com/@saritaholland

Сейчас им по 13 лет.

Женщина, родившая троих детей менее чем за год, объяснила разницу в возрасте между своими малышами.

41-летняя Сарита Холланд родила дочь Стиви, а позже того же года родила двойню – Кипа и Боуи – всего через 10 месяцев после первенца. Ее близнецы родились преждевременно, на 30 неделе, а это значит, что ее дети имеют одинаковый возраст два месяца каждый год.

Сейчас всем троим детям по 13 лет, и она шутит, что когда им исполнится 18, ее ждет дорогой месяц.

Блогерка из штата Виктория, Мельбурн, Австралия, рассказала в TikTok: "Я узнала, что снова беременна, когда моей дочери было всего 10 недель. Тогда узнать, что у меня двое детей, было безумием. Это звучит безумно, и так оно и было. Каждый год все трое моих детей имеют одинаковый возраст на два месяца".

@saritaholland Мы служили (just) #3babiesunder1 #busymum #irishtriplets ♬ original sound — sarita holland

Она также поделилась, что задержала близнецов на один учебный год, чтобы обеспечить Стиви немного пространства без братьев.

Мама также рассказала о том, как была беременна, ухаживая за крошечным ребенком, отметив, что это было "нелегко".

"Это было абсолютное безумие, и вы наверняка можете представить мой шок", — сказала она.

Мужчина и дети Сариты / Фото: tiktok.com/@saritaholland / ©
Мужчина и дети Сариты / Фото: tiktok.com/@saritaholland

Историю многодетной мамы просмотрели более 1,7 миллиона раз, и многие родители написали в комментариях, какая она сильная женщина: "Ого! Это удивительно сильная мама, могу представить, как это было утомительно", "Супермама", "Для мамы это безумие! Вы – машина".

Напомним, женщина родила двоих детей 29 февраля в разные високосные годы. В этом году брат и сестра впервые отпраздновали день рождения вместе.

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