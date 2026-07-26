Не варите кукурузу прямо в воде: два ингредиента сделают ее мягкой и сочной

Как правильно варить кукурузу / © pixabay.com

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Сезон сладкой молочной кукурузы в самом разгаре, но далеко не у всех она получается мягкой и сочной. Часто вместо нежных зерен мы получаем твердый или суховатый продукт. Кулинары раскрыли простой секрет варки идеальной кукурузы, а также назвали одну роковую ошибку, которую допускает большинство хозяек.

Об этом пишет издание Blikk.

Не варите кукурузу в обычной воде! Добавление этих двух ингредиентов даст вам сочные, мягкие зерна, тающие во рту. Если вы любите вареную кукурузу, вы знаете, как досадно получать твердые, сухие зерна после длительного процесса варки. Вместо того чтобы часами ждать у плиты, есть небольшая хитрость, которая все изменит.

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Секрет кроется в молоке и сливочном масле, изменяющем вкус кукурузы.

Большинство людей просто варят кукурузу в подсоленной воде, но опытные хозяйки знают, что немного больше воды может добиться гораздо лучших результатов.

Сочетание молока и сливочного масла придает кукурузным зернам особую мягкость и более насыщенный вкус. Сливочное масло обволакивает кукурузу и сохраняет ее сочность, а молоко усиливает ее природную сладость.

В результате, кукуруза, приготовленная таким образом, получается более кремовой, более мягкой и вкуснее, чем кукуруза, приготовленная обычным способом.

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Ингредиенты для идеальной вареной кукурузы:

5 кочанов молодой кукурузы

1 литр воды

200 мл цельного молока

115 г сливочного масла

1 чайная кровать соли

Как приготовить кукурузу, тающую во рту

Сначала удалите шелуху и волокна из кукурузы, затем — при необходимости — разрежьте кочаны пополам, чтобы они легче помещались в кастрюлю.

Доведите большую кастрюлю воды до кипения, затем убавьте огонь, добавьте молоко и сливочное масло. Подождите, пока масло полностью растает и смешается с жидкостью.

Затем добавьте кукурузу, приправьте солью, частично накройте кастрюлю крышкой и варите около десяти минут или пока зерно кукурузы не станет мягким.

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Результатом является ароматная, вареная кукуруза, мягкая текстура и аромат которой заставят каждого сразу потянуться за очередным початком.

Раньше мы рассказывали рецепт трендового овощного салата с запеченной кукурузой.

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