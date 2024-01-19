Не верят, что умерла: две сестры из тройни пытаются найти пропавшую третью через 46 лет (фото)

В течение почти 50 лет двум сестрам из тройни Адриане и Лилии Эрнандес говорили, что их третья сестра умерла после рождения, проведя несколько недель в больничном инкубаторе.

Об этом пишет nypost.com.

Однако недавно они начали всемирную охоту за сестрой, которую они надеются найти при поддержке социальных сетей.

"Мы верим, что наша третья сестра не умерла", — настаивали 46-летние женщины в обращении к TikTok с просьбой о помощи. "Пожалуйста, помогите нам поделиться этой историей".

Адриана и Лилия Эрнандес / Фото: Jam Press

Родившиеся в Пачуке, Мексика, Адриана и Лилия собрали более 14 миллионов просмотров видео, посвященных их расследованию, чему способствовала странность того, что тело их якобы покойной третьей сестры так и не было передано в больницу их родителям для захоронения.

"Мы выросли, слушая эту историю", — написала пара в вирусном сообщении. "Мы также выросли с нетерпением ожидая встречи с третьей сестрой и тех долгожданных объятий друг с другом".

В отдельном, но так же трогательном ролике испанскоязычный дуэт сказал: "Мы хотели бы, чтобы наши друзья, семья и публика в целом поделились нашим видео и историей, чтобы облегчить поиск. С помощью технологий и социальных сетей мы надеемся найти нашу пропавшую сестру и воссоединиться с ней".

Конечно, онлайн-зрители оставили комментарии о наблюдениях за их знакомыми и родственниками.

Я работаю с женщиной, которая как ваша копия и через свой возраст кажется подходящей. Она из Пачуки, ее зовут Клаудия

Они очень похожи на тетю моей жены, которая живет в Колумбусе, штат Небраска, она тоже из Пачуки

Боже, пожалуйста, сделай это воссоединение возможным. TikTok творит чудеса. С нетерпением жду второй части с воссоединением

Если они считают, что их сестра еще жива, она жива, это не подлежит обсуждению

Адриана и Лилия пока что не сообщили пользователям, помогли ли какие-либо советы им приблизиться к конечной цели.

Напомним, близнецы, разлученные после рождения, воссоединились через 19 лет благодаря видео TikTok. Их незаконно усыновили на черном рынке.

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