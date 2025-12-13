- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 2 мин
Не вино и не вода: что на самом деле прятала в себе загадочная антикварная "мелочь"
Поход в антикварный магазин обернулся для коллекционера настоящим ужасом, когда он решил пошутить на камеру и «хлебнуть» из хорошей керамической «фляги» 18 века.
Когда покупаешь вещи «с историей» , нужно быть готовым ко всему. Но коллекционер и блогер Александр Вагнер точно не ожидал, что история буквально посыплется ему на голову.
Видео его конфуза, которое в сутки набрало 2,5 миллиона просмотров в TikTok, опубликовало издание The Mirror.
«Подарок мал, добро – это все»
Александр заметил на полке хорошую керамическую вещь в форме книги с надписью: «The gift is small. Good will is all» («Подарок мал. Добро — это все»). Решив, что это старинная фляга для алкоголя в стиле дельфтской керамики, он включил камеру.
«Если бы я был пьяницей, я бы точно взял эту флягу», — пошутил он, вытаскивая пробку и прикладывая горлышко в рот.
Мгновение ужаса
В ту же секунду из отверстия на парня посыпался серый порошок, накрыв его одежду и лицо. Реакция Александра изменилась мгновенно – от восхищения до паники.
«О боже, она была наполнена, надеюсь, песком… Я едва не высыпал это себе в рот. Вы думаете, это пепел? – запаниковал блоггер, пытаясь стряхнуть с себя «историю».
Он также добавил в комментариях, что увидел в смеси что-то похожее на «обломок раковины» или… кости.
Реакция пользователей Сети
Комментаторы TikTok сразу выдвинули самую популярную теорию — в сосуде хранился прах умершего.
«Тебя чуть не заколдовала чья-то бабушка».
"Это 100% прах, я боюсь".
«Это кость. Я развеивал прах своего папы… там случаются скобы и кости. Я не ожидал этого».
Впрочем, есть и менее жуткая версия. Эксперты предположили, что это могла быть старинная керамическая грелка для рук 18-го века или ее винтажная копия. Такие вещи часто наполняли долго держащим тепло песком.
Так что, возможно, Александр просто осыпался вековым песком, а не прахом чьего-то предка. Хотя проверять это по вкусу он точно больше не будет.
