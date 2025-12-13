Не вино и не вода: что на самом деле прятала в себе загадочная антикварная "мелочь"

В антикварном магазинчике блоггер нашел странную керамическую вещь

Реклама

Когда покупаешь вещи «с историей» , нужно быть готовым ко всему. Но коллекционер и блогер Александр Вагнер точно не ожидал, что история буквально посыплется ему на голову.

Видео его конфуза, которое в сутки набрало 2,5 миллиона просмотров в TikTok, опубликовало издание The Mirror.

«Подарок мал, добро – это все»

Александр заметил на полке хорошую керамическую вещь в форме книги с надписью: «The gift is small. Good will is all» («Подарок мал. Добро — это все»). Решив, что это старинная фляга для алкоголя в стиле дельфтской керамики, он включил камеру.

Реклама

«Если бы я был пьяницей, я бы точно взял эту флягу», — пошутил он, вытаскивая пробку и прикладывая горлышко в рот.

Мгновение ужаса

В ту же секунду из отверстия на парня посыпался серый порошок, накрыв его одежду и лицо. Реакция Александра изменилась мгновенно – от восхищения до паники.

«О боже, она была наполнена, надеюсь, песком… Я едва не высыпал это себе в рот. Вы думаете, это пепел? – запаниковал блоггер, пытаясь стряхнуть с себя «историю».

Он также добавил в комментариях, что увидел в смеси что-то похожее на «обломок раковины» или… кости.

Реклама

Реакция пользователей Сети

Комментаторы TikTok сразу выдвинули самую популярную теорию — в сосуде хранился прах умершего.

«Тебя чуть не заколдовала чья-то бабушка».

"Это 100% прах, я боюсь".

«Это кость. Я развеивал прах своего папы… там случаются скобы и кости. Я не ожидал этого».

Впрочем, есть и менее жуткая версия. Эксперты предположили, что это могла быть старинная керамическая грелка для рук 18-го века или ее винтажная копия. Такие вещи часто наполняли долго держащим тепло песком.

Так что, возможно, Александр просто осыпался вековым песком, а не прахом чьего-то предка. Хотя проверять это по вкусу он точно больше не будет.

Напомним,