Не волнуйтесь, если выпал зуб: скоро можно будет вырастить новый

Выращивание зубов

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Недавние научные достижения открыли невероятную возможность — выращивание полноценных новых зубов непосредственно в полости рта на месте потерянных. Утраченный зуб больше не будет приговором. Стоматология стоит на пороге настоящей революции: вместо искусственных имплантатов пациентам скоро смогут предлагать выращивание новых, полностью естественных зубов из клеток организма. Научные исследования в США и Японии уже доказали реальность такой возможности.

Новые зубы из стволовых клеток: прорыв американских ученых

Еще в 2010 году команда исследователей под руководством доктора Джереми Мао из Колумбийского университета представила миру уникальную технологию, позволяющую вырастить настоящий зуб прямо в полости рта. Новая технология позволяет с помощью трехмерного каркаса, пропитанного факторами роста, направляет стволовые клетки пациента на воспроизведение утраченного зуба.

Каркас устанавливают в место удаленного зуба, и в течение девяти недель вновь образовавшийся зуб естественно интегрируется в костную ткань челюсти и соединяется с нервными волокнами. Благодаря этому подходу зуб становится практически неотличимым от природного, в отличие от традиционных имплантатов, которые могут вызвать проблемы с приживлением или постепенную потерю костной ткани.

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Технология имеет огромный потенциал: она обещает сократить время заживления, снизить риски осложнений и вернуть пациентам полностью функциональные зубы. Колумбийский университет уже подал заявки на патенты, а исследователи ищут партнеров для запуска клинических испытаний.

Вырастающие зубы сами: японские клинические испытания

Еще более невероятный прорыв произошел в 2024 году в Японии. Исследователи из Киотского университета и больницы Китано разработали препарат, стимулирующий рост новых зубов у взрослых людей. В основе технологии лежит блокировка белка USAG-1 — природного ингибитора образования зубной ткани.

В предварительных опытах на мышах и собаках инъекция препарата вызывала формирование совершенно новых зубов. Осенью 2024 года начались первые клинические испытания на людях с врожденным отсутствием отдельных зубов. Первый этап тестирования направлен на оценку безопасности препарата и изучение его эффективности.

Японские ученые прогнозируют, что к 2030 году методика выращивания зубов станет доступна в обычной стоматологической практике. Выращивание нового зуба может осуществляться с помощью одного курса лечения без необходимости хирургических вмешательств, имплантации или длительного реабилитационного периода.

Что это значит для будущего стоматологии

Комбинация новейших технологий выращивания зубов из стволовых клеток и молекулярной терапии открывает фантастические перспективы. В будущем пациентам больше не придется выбирать между мостами, съемными протезами или титановыми имплантатами. Вместо этого они смогут восстанавливать свои зубы, получая полноценную, биологически родную замену.

Если клинические исследования в Японии завершатся успехом, а технология доктора Мао получит практическое внедрение, уже в ближайшие десятилетия стоматология изменится кардинально — в пользу естественного восстановления и здоровья пациентов.