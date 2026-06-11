Не войны и не убийства: известный священник-блогер выделил самый страшный грех современного мира

Алексей Филюк

Реклама

Популярный украинский священник-блогер Алексей Филюк подумал о духовных проблемах человечества и ответил, какой грех считает самым большим в XXI веке.

Об этом священник рассказал в интервью блогеру Олегу Кукляку.

Филюк размышляет, что в целом выделить один величайший грех невозможно.

Реклама

«Это не один грех. Это много грехов, которые продолжаются от сотворения мира. Фактически, с начала и по сей день в мире мало что изменилось. … Обобщить, какой самый большой грех… Нет большего», — сказал он.

По мнению отца, несмотря на развитие технологий, главная беда современности остается неизменной — мало человечности и любви у людей друг к другу.

«Мы как жили в грехе (в прошлом — Ред.), в неповиновении Богу, друг друга обманывали, блуд, беззаконие, войны, убийства, грабежи — это все было. И, к сожалению, будет, пока не будет второго пришествия Христа», — объяснил Филюк.

Он объяснил, что грех — это неповиновение Божьей воле и нарушение заповедей.

Реклама

«То есть десять заповедей есть. Но если выделить что-нибудь одно, это то, что между людьми мало любви. Уменьшилась любовь между людьми, человечность. Когда ходили сосед к соседу. Когда-то у одного телевизора садилось там 20 человек. Семья собиралась. Сегодня каждый в своем гаджете, в телефоне. И только — ах ты такой, ах ты какой. И здесь любовь притихла», — размышляет священник.

Ранее священник Алексей Филюк назвал OnlyFans и откровенные фото в соцсетях блудом и грехом.

Новости партнеров