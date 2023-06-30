Не все об этом задумывались: почему вода имеет такое название

В разных языках названия воды перекликаются между собой. А вы когда-нибудь задумывались почему вода называется водой?

Ответ на этот вопрос пытались найти в интернет-издании "Факт дня українською".

Украинским и болгарским будет "вода", польским "woda", английским "water", немецким "wasser". У всех этих слов есть кое-что общее: состоят они из двух слогов, начинаясь со звука "в". Это совершенно не случайное совпадение.

Хотя на некоторых других языках, название воды звучит иначе, например, на итальянском "aqua", на французском "eau", если покопаться в этимологии, то можно выявить хоть и неосязаемые, однако общие черты всех этих названий.

Еще в древности люди усугубляли воду с движением, именно поэтому в славянских языках существует так много родственных слов: водить, вести, проводник, сопровождение. Например, в финском языке можно найти слово "vuotaa", которое переводится как течь, бежать, утечь, протекать. Вода играла немаловажную роль в жизни наших предков, ведь люди пытались селиться у рек, озер, на побережье моря, торговые пути проходили по рекам и морям.

В славянской мифологии существовала богиня Дана, имя которой состоит из двух слогов: "да" — старославянской "вода" и "на" — что означает "няня". То есть можно перевести как "Вода-Мать". Почитали ее как светлую богиню, дающую всю живую жизнь.

Воду уважали и ценили люди, ведь она дает жизнь, поэтому так много существовало созвучных славянских слов, которые характеризовали жизнеспособность и энергию воды: водрузить — возводить, женатый — крепкий, воевода — военачальник и т.д.

Одним из древнейших языков, который дошел до нашего времени в письменном виде, является хеттский. Сейчас — мертвый язык, ранее принадлежавший индоевропейской семье. Хеттский слово вода звучит как "wadar". Легко заметить сходство с английским "water", не правда ли?

Существует мнение, что славянские народы стали называть воду именно "водой", потому что это слово созвучно более древнему санскритскому "uda", что также означает "вода". Но, к сожалению, определить более точное происхождение и значение этого слова невозможно.

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