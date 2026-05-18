Не выбрасывайте это в мусорку: весенняя "витаминная бомба", которая поможет похудеть

Диетолог посоветовала есть листья молодой свеклы / © unsplash.com

Польский диетолог Александра Курень назвала весенне-летний овощ, который является очень полезным для организма и поможет похудеть. Это — стебли красной свеклы, которое часто выбрасывают в помойку.

Об этом пишет Pyszności

В чем польза листьев свеклы: объяснение диетолога

Александра Курень, диетолог и эксперт Центра Respo, перечисляет ряд преимуществ потребления листьев свеклы весной.

Ботвинка, то есть молодые корни и листья красной свеклы, — это продукт, который однозначно стоит включить в весенний рацион. А все это благодаря ее питательной ценности и высокому содержанию минеральных веществ (кальция, железа, калия, меди, магния), клетчатки, а также витамина С, витамина Е, бета-каротина и биоактивных каротиноидов: лютеина и зеаксантина.

Эти компоненты — настоящая основа здоровья. Кальций и магний поддерживают состояние костей и зубов, а железо с медью следят за правильным процессом кроветворения. В свою очередь, сильные антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин, являются ключевыми для защиты зрения от вредного воздействия УФ-лучей и свободных радикалов.

Естественная поддержка в регуляции давления

Эксперт подчеркивает, что регулярное употребление ботвинки может иметь положительное влияние на нашу кровеносную систему.

«Кроме того, здесь содержится большое количество полифенолов, обладающих противовоспалительным и антиоксидантным действием. Более того, листья свеклы являются источником азотных соединений, которые в организме превращаются в оксид азота; следовательно, употребление листьев свеклы может способствовать снижению артериального давления», — подчеркивает Александра Курень.

Порция листьев свеклы вместо дорогих добавок

Оказывается, что небольшая порция листьев свеклы может покрыть значительную часть потребности в витаминах и минералах. Как говорит эксперт: «Уже 100 г ботвы позволяют удовлетворить суточную потребность в витамине С примерно на 30-40%, в витамине А — на 30-45%, в витамине Е — на 15-20%, в калии — на 20%, а в кальции — на 10%».

Такая высокая питательная ценность делает эти листья одним из самых ценных листовых овощей, которые мы можем потреблять весной. Это простой способ восполнить дефицит питательных веществ после зимы, не прибегая к аптечным добавкам.

Как похудеть к лету: советы диетолога

Однако это еще не все хорошие новости, особенно для тех, кто с наступлением весны хочет позаботиться о своей фигуре.

«Кроме того, это продукт с очень низкой калорийностью: около 25 ккал на 100 г. Поэтому он хорошо подойдет для диет, направленных на похудение. Кроме низкой калорийности, он также содержит клетчатку, которая улучшает чувство сытости после еды», — добавляет Александра Курень.

Благодаря сочетанию низкой калорийности и высокого содержания клетчатки листья свеклы помогают контролировать аппетит и улучшают работу кишечника. Поэтому стоит в полной мере воспользоваться сезоном этого овоща — будь то в борще, или как дополнение к салатам или смузи.

