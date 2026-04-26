Не заметила: водитель пикапа переехала Lamborghini за 335 000 долларов — видео

Реклама

В штате Флорида, США, произошел необычный дорожный инцидент. Мощный пикап фактически переехал низкий спорткар Lamborghini Huracán стоимостью около 335 000 долларов (14 639 500 гривен).

Об этом пишет Daily Star.

Владелец автомобиля Рамон Феррер пытался припарковаться, когда из-за поворота на скорости выехал тюнингованный Chevrolet Silverado. Машина врезалась в суперкар и практически раздавила его переднюю часть.

Реклама

По предварительным данным, пикап имел поднятую подвеску, из-за чего его кабина была значительно выше стандартной. Вероятно, именно это послужило причиной того, что водитель не заметила низкопрофильный автомобиль перед собой.

На кадрах с места происшествия, распространившихся в соцсетях, видно, как женщина-водитель шокировано реагирует на последствия аварии. Она держится за голову, осознавая масштаб повреждений.

Информации о пострадавших нет.

Сам Феррер, ранее называвший свой Lamborghini «автомобилем мечты», прокомментировал инцидент в соцсетях. Он отметил, что главное – это здоровье, а не материальные вещи.

Реклама

«Сегодня я родился заново. Благодарю еще один день и шанс», — написал предприниматель, добавив, что впереди у него еще много возможностей.

