Не ждут декабря: какие 5 черт характера присущи людям, которые рано наряжают елку

Почему люди рано ставят елку / © unsplash.com

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Некоторые люди начинают украшать дом к Рождеству еще в ноябре, не дожидаясь декабря. Психологи объясняют, что желание раньше поставить ёлку может быть связано с особенностями характера, эмоциональными потребностями и отношением к праздникам.

Об этом сообщило издание Grazia.

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Рождественские украшения для многих людей — не просто праздничный декор, а способ создать уют, вернуть приятные воспоминания или справиться со стрессом. Особенно это ощущается в периоды неопределённости, когда привычные традиции помогают восстановить чувство стабильности.

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Исследование, опубликованное в 2015 году в British Medical Journal, выявило особенности активности мозга людей, любящих Рождество, во время просмотра праздничных изображений. Учёные назвали совокупность задействованных участков «рождественской сетью», связав её с эмоциями и воспоминаниями.

В то же время желание украсить елку заранее может быть обусловлено различными причинами. Психологи выделяют пять характерных типов поведения.

Какими чертами характера могут обладать люди, которые рано ставят елку

Потребность во внимании и восхищении

Для некоторых людей праздничное оформление дома становится возможностью продемонстрировать свой вкус и произвести впечатление на окружающих. Они тщательно подбирают украшения, продумывают каждую деталь и с удовольствием делятся результатами в социальных сетях.

Такое поведение иногда может свидетельствовать о нарциссических чертах, в частности о стремлении получить одобрение.

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Ностальгия и привязанность к воспоминаниям

Люди, которые особенно ценят детские воспоминания, нередко стремятся как можно раньше воссоздать привычную праздничную атмосферу. Гирлянды, елочные игрушки и рождественские мелодии напоминают им о семейных традициях, подарках и времени, проведённом с близкими.

Раннее украшение дома позволяет дольше наслаждаться этими ощущениями и поддерживать связь с приятными моментами прошлого.

Стремление всё контролировать

Для людей, которые любят порядок и планирование, подготовка к Рождеству может начинаться задолго до праздников. Они заранее составляют списки подарков, продумывают меню и выбирают цвета украшений.

Установленная ещё в ноябре ёлка становится одним из выполненных пунктов праздничного плана. Такая организованность может способствовать снижению тревожности и созданию ощущения предсказуемости.

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Общительность и открытость по отношению к людям

Некоторые люди украшают дом заранее, поскольку хотят создать гостеприимную атмосферу для друзей и родственников. Праздничный декор для них — способ поделиться хорошим настроением и продемонстрировать свою открытость к общению.

«Исследование, проведённое в США, показало, что в домах, богато украшенных к Рождеству, живут более дружелюбные люди», — говорится в статье.

Потребность в положительных эмоциях

После сложного или изнурительного года некоторые люди стремятся поскорее дождаться праздников, чтобы получить больше положительных впечатлений. Елка, мерцание гирлянд и знакомые традиции могут помочь им расслабиться и поднять настроение.

В таком случае ранняя подготовка к Рождеству становится своеобразной эмоциональной поддержкой и возможностью дольше наслаждаться предвкушением праздника.

Напомним, что классический дизайн новогодней елки меняется. В сезоне 2026/2027 года традиционная зеленая елка уже не в тренде. Ранее мы сообщали о главных тенденциях праздничного оформления, которые помогут сделать интерьер изысканным.

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