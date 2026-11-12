ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
45
Время на прочтение
3 мин

Не ждут декабря: какие 5 черт характера присущи людям, которые рано наряжают елку

Одни откладывают украшение елки до последних дней декабря, а другие достают гирлянды уже в ноябре. За таким желанием могут стоять не только любовь к праздникам, но и определенные психологические потребности.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Почему люди рано ставят елку

Почему люди рано ставят елку / © unsplash.com

Некоторые люди начинают украшать дом к Рождеству еще в ноябре, не дожидаясь декабря. Психологи объясняют, что желание раньше поставить ёлку может быть связано с особенностями характера, эмоциональными потребностями и отношением к праздникам.

Об этом сообщило издание Grazia.

Рождественские украшения для многих людей — не просто праздничный декор, а способ создать уют, вернуть приятные воспоминания или справиться со стрессом. Особенно это ощущается в периоды неопределённости, когда привычные традиции помогают восстановить чувство стабильности.

Исследование, опубликованное в 2015 году в British Medical Journal, выявило особенности активности мозга людей, любящих Рождество, во время просмотра праздничных изображений. Учёные назвали совокупность задействованных участков «рождественской сетью», связав её с эмоциями и воспоминаниями.

В то же время желание украсить елку заранее может быть обусловлено различными причинами. Психологи выделяют пять характерных типов поведения.

Какими чертами характера могут обладать люди, которые рано ставят елку

  1. Потребность во внимании и восхищении

Для некоторых людей праздничное оформление дома становится возможностью продемонстрировать свой вкус и произвести впечатление на окружающих. Они тщательно подбирают украшения, продумывают каждую деталь и с удовольствием делятся результатами в социальных сетях.

Такое поведение иногда может свидетельствовать о нарциссических чертах, в частности о стремлении получить одобрение.

  1. Ностальгия и привязанность к воспоминаниям

Люди, которые особенно ценят детские воспоминания, нередко стремятся как можно раньше воссоздать привычную праздничную атмосферу. Гирлянды, елочные игрушки и рождественские мелодии напоминают им о семейных традициях, подарках и времени, проведённом с близкими.

Раннее украшение дома позволяет дольше наслаждаться этими ощущениями и поддерживать связь с приятными моментами прошлого.

  1. Стремление всё контролировать

Для людей, которые любят порядок и планирование, подготовка к Рождеству может начинаться задолго до праздников. Они заранее составляют списки подарков, продумывают меню и выбирают цвета украшений.

Установленная ещё в ноябре ёлка становится одним из выполненных пунктов праздничного плана. Такая организованность может способствовать снижению тревожности и созданию ощущения предсказуемости.

  1. Общительность и открытость по отношению к людям

Некоторые люди украшают дом заранее, поскольку хотят создать гостеприимную атмосферу для друзей и родственников. Праздничный декор для них — способ поделиться хорошим настроением и продемонстрировать свою открытость к общению.

«Исследование, проведённое в США, показало, что в домах, богато украшенных к Рождеству, живут более дружелюбные люди», — говорится в статье.

  1. Потребность в положительных эмоциях

После сложного или изнурительного года некоторые люди стремятся поскорее дождаться праздников, чтобы получить больше положительных впечатлений. Елка, мерцание гирлянд и знакомые традиции могут помочь им расслабиться и поднять настроение.

В таком случае ранняя подготовка к Рождеству становится своеобразной эмоциональной поддержкой и возможностью дольше наслаждаться предвкушением праздника.

Напомним, что классический дизайн новогодней елки меняется. В сезоне 2026/2027 года традиционная зеленая елка уже не в тренде. Ранее мы сообщали о главных тенденциях праздничного оформления, которые помогут сделать интерьер изысканным.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie