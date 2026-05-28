"Не знала, что такое вообще существует": беженка сравнила продукты в супермаркетах Украины и Германии

Украинка, живущая в Германии, рассказала о своих покупках в местных супермаркетах. Главная фишка — система возврата бутылок.

Об этом она рассказала в своем Tik-Tok.

«Когда я иду в магазин в Германии, всегда беру с собой бутылки, которые верну и получу деньги обратно, потому что я уже за них заплатила. И это прям очень круто, потому что немцы за экологию», — сказала она.

По ее словам, если кто-то выбросит бутылку, ее сразу подберут, потому что это 25 евроцентов.

Какие привычки немцев

Немцы не бегают за скидками, а уходят в ближайшие магазины. В каждом обязательно есть овощи и фрукты, почти круглый год одинаковые.

Поскольку большинство немцев готовят горячую еду только раз в день, а остальное время едят бутерброды, в топе — сырные и мясные нарезки, салаты и намазки.

В Германии очень много замороженных продуктов от равиоли и пиццы до тушеного мяса и даже целых замороженных тортов.

«А еще целые ряды ящиков с пивом, потому что это особая любовь немцев», — добавила женщина.

Она также отметила, что найти действительно хороший хлеб непросто, поэтому часто покупают булочки, которые едят с намазками или сырым фаршем.

Украинка планирует попробовать консервированный картофель и замороженные продукты и обещает рассказать о результатах дегустации.

Напомним, украинка, уже два года живущая в Испании, сравнила жизнь на восточном побережье страны и в северной Стране Басков. По ее словам, восток Испании остается популярнее среди украинских беженцев из-за большой диаспоры, доступности украинских продуктов и более простого поиска работы. В

в то же время Страна Басков, по мнению блоггерши, отличается более высокими зарплатами, лучшей безопасностью, более чистыми городами и более комфортным климатом без изнуряющей жары. Среди главных минусов севера она назвала сложности с трудоустройством без знания испанского языка, отсутствие привычных украинских заведений и значительно более дорогое жилье — цены на квартиры там стартуют от 180 тысяч евро.

К слову, украинка Эльвира, выехавшая из Харькова в Нидерланды, вместе с партнером более 3,5 лет прожила в лагере для беженцев в маленькой комнате. По ее словам, найти постоянное жилье за границей оказалось очень сложно — в течение года пара получала отказ от арендодателей. После переезда в свой арендованный дом женщина призналась, что несмотря на страх и стресс из-за перемен, самостоятельная жизнь без строгих правил лагеря стала одним из лучших решений за все время эмиграции.

