Не знала о беременности: 22-летняя девушка приняла родовые схватки за боль при месячных

Не знала о беременности: 22-летняя девушка приняла родовые схватки за боль при месячных

Узнав, что родит с минуты на минуту, девушка изрядно испугалась, ведь курила в течение всей беременности.

В США 22-летняя девушка не заметила свою беременность и решила, что родовые схватки — это боль во время месячных.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Вики говорит, что никогда не выглядела стройной, так и не подозревала о своей беременности. В нее также были регулярные месячные в течение девяти месяцев беременности. Кроме того, гинеколог обнаружил у женщины кисту в яичниках и она считала, что это усложнит зачатия.

Схватки в Вики начались на работе, которые она восприняла как "ужасные" судороги в животе. Дотерпев до конца смены, девушка вместе с мамой отправилась в больницу. Сначала медики думали, что речь идет об опухоли, однако обнаружили, что Вики беременна. Это ее сильно напугало, ведь девушка курила в течение всей беременности.

"Самым большим моим страхом было то, что я сделал что-то такое, что навредит ребенку", — рассказывает Вики. Однако опасения оказались напрасны — у нее родилась здоровая дочь.

Напомним, что в Ровенской области 16-летняя девушка родила в уличном туалете. И едва его удержала, чтобы не упало в яму.

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