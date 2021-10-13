Небесная красота: в Канаде сняли невероятное полярное сияние

Видели сияние в США и Великобритании.

Невероятной красоты полярное сияние зафиксировали в Канаде.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 13 октября.

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Небо над провинцией Альберта изменило цвет на ярко-зеленый. Очевидцы успели заснять эту красоту.

Кроме Канады, огни полярного сияния увидели в Соединенных Штатах и Великобритании — все из-за солнечной бури, которая состоялась накануне.

Обычно полярное сияние появляется в верхних слоях атмосферы через так называемый солнечный ветер — это поток частиц, который несется с солнечной короны. Его привлекают магнитные полюса Земли, поэтому небо светится именно там.

Новости мира: полярное сияние - небо над Канадой изменило цвет на ярко-зеленый

Как сообщалось, астронавт Европейского космического агентства Томас Песке сделал один из самых качественных снимков полярного сияния с борта Международной космической станции. На снимке видно ярко-зеленый ореол над окутанной облаками планете, вверху вспышки сияния приобретают красный оттенок.

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