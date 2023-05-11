Небесный "гость" пробил крышу в доме: это может быть кусок кометы Галлея

После падения метеорита местные власти призвали жителей осмотреть двор в поисках других подобных объектов.

После того, как объект, похожий на метеорит, врезался в потолок дома в городке Гоупвелл, что в американском штате Нью-Джерси, появилось предположение, что его падение связано с метеорным потоком под названием Эта-Аквариды, образованным частицами самой знаменитой в истории кометы Галлея.

Об этом сообщает The Guardian.

Небесный камень пролетел через крышу дома, построенного в стиле ранчо, к счастью не задев никого из жителей. Он ударился о деревянный пол, отрыкошетил к потолку, где образовал еще одну дыру, а потом снова упал на пол.

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Жительница дома Сьюзи Коп сказала, что этот небесный "гость" вошел через крышу спальни ее отца около 13:00.

Камень был блестящим и на ощупь теплым. Жители дома волновались, что он может быть радиоактивным. Бригады быстрого реагирования проверили контактировавших с возможным метеоритом, но не обнаружили ничего подозрительного.

Городские власти призвали жителей проверить свои дворы на предмет обнаружения других возможных обломков.

Предполагают, что этот небесный объект может являться фрагментом метеорного потока Эта-Аквариды, состоящего из обломков знаменитой кометы Галлея, которую можно увидеть с Земли каждые 75 лет.

Что известно о комете Галлея

Комета Галлея – первая известная периодическая комета. Ее наблюдали как минимум 30 раз. Сведения о ее наиболее ранних появлениях можно найти в исторических хрониках разных народов.

В частности, в 240 году до н. е. зафиксировано первое достоверное наблюдение кометы, его описание приведено в китайских анналах Ши-цзи.

Данные о наблюдении кометы были обнаружены на вавилонских табличках в записях, относящихся к 164 году до н. е.

Возможно, эта комета сыграла немаловажную роль в ближневосточной истории. В третьих "Сивилиных книгах", написанных около середины II века до н. э., сообщается о комете на западе, которая будет “знаком меча, голода, смерти и падения вождей и великих людей”. И именно в конце 164 г. до н. э. после смерти Птолемея VII произошли беспорядки в империи Птолемеев и гибель Антиоха IV в империи Селевкидов.

Вероятно, об этой комете упоминается в Библии — в Первой и Второй книгах Макавеев и в 9-12 главах Книги пророка Даниила, описывающих события этого времени.

Есть предположение, что эта комета могла стать прообразом для Вифлеемской звезды.

Астрономы смогут максимально близко увидеть комету Галлея в 2061 году, когда она снова пройдет через Солнечную систему.

Напомним, метеорит, упавший на дом в городке Гоупвелл, имел размеры примерно четыре на шесть дюймов (10 на 15 см) и весил около 3 кг.

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