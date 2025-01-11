"Небесный кит": над Антарктидой увидели удивительное облако

Украинские полярники на борту исследовательского ледокола "Ноосфера" увидели необычное и зрелищное облако над островом Кинг-Джордж, крупнейшим из архипелага Южных Шетландских островов возле Антарктиды.

Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

Облако, напоминающее ныряющего в небесный океан кита, сфотографировал руководитель технического отряда сезонной экспедиции Анатолий Андреев.

"На заднем плане фото можно увидеть овальные чечевицеобразные облака и их фрагменты — они указывают на устойчивое состояние (устойчивое расслоение) атмосферы на уровне их образования. Ниже заметны несколько серых кучевых облаков, которые указывают на неустойчивую прослойку атмосферы снизу. То есть здесь относительно теплый и влажный воздух поднялся от поверхности океана, сформировал низкие облака, а дальше с разгона уперся в устойчивую прослойку атмосферы", — отметил Денис Пишняк, руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ.

Он объяснил, что подобное "столкновение" является самой вероятной причиной образования облака, столь странной волнообразной формы.

Напомним, в Антарктиде начался очередной полярный бейби-бум. Украинские ученые поделились первым видео новорожденных пингвинят.

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