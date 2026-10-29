Небо на Хеллоуин может удивить: какое редкое явление прогнозируют ученые

Северное сияние в Исландии (иллюстративное фото) / © Unsplash

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В ночь на 31 октября жители Северной Европы могут увидеть северное сияние. К Земле приближается мощный поток солнечного ветра, способный повлиять на геомагнитную бурю и сместить полярное сияние далеко за пределы Арктики.

Об этом свидетельствует прогноз Центра прогнозирования космической погоды NOAA, опубликованный 29 октября, пишет Daily Galaxy.

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Лучшие условия для наблюдения ожидаются в Скандинавии, странах Балтии, Шотландии и севере Англии. Увидеть необычное свечение могут жители северных штатов США и Канады.

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По прогнозу, геомагнитная активность может достичь уровня G1, соответствующего индексу Kp 5. Это самый низкий уровень по пятибалльной шкале геомагнитных бурь NOAA, однако даже он способен сделать полярное сияние видимым на более низких широтах, чем обычно.

Почему на Земле ожидается геомагнитная буря

Причиной прогнозируемого явления стала большая корональная дыра на Солнце, вернувшаяся в сторону Земли.

Корональные дыры – это участки солнечной короны с пониженной плотностью плазмы, где магнитное поле позволяет заряженным частицам свободнее выходить в космос. В результате формируются высокоскоростные потоки солнечного ветра.

Когда такой поток достигает Земли, он может повлечь за собой возмущение магнитного поля планеты и появление полярного сияния.

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По оценкам NOAA, влияние солнечного ветра начнется поздним вечером 30 октября, а геомагнитная активность усилится 31 октября.

Вероятность слабой бури уровня G1 оценивается в 40%, а умеренной G2 — в 30%.

Интересно, что речь идет о корональной дыре, которая уже наблюдалась раньше. Поскольку Солнце вращается приблизительно через 27 дней, такие образования могут повторно направлять потоки солнечного ветра к Земле.

Когда и где можно увидеть северное сияние

Высокая геомагнитная активность прогнозируется с 00:00 до 03:00 по всемирному времени (UTC) 31 октября.

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Для разных регионов это означает:

Великобритания и Ирландия - с 00:00 до 03:00.

Большинство стран Центральной Европы – с 01:00 до 04:00.

Украина с 02:00 до 05:00, хотя ее не называют среди основных зон ожидаемой видимости.

Восточное побережье США – с 20:00 до 23:00 30 октября по местному времени.

В то же время, видимость будет зависеть не только от силы геомагнитной бури, но и от облачности, городского освещения и яркости Луны.

Как лучше наблюдать за сиянием

Специалисты рекомендуют выбирать места подальше от больших городов и уличных фонарей, где хорошо виден северный горизонт.

Глазам стоит дать примерно 20 минут, чтобы привыкнуть к темноте. Для фотосъемки можно использовать смартфон с ночным режимом: камера способна зафиксировать больше цветов, чем глаз.

Слабые геомагнитные бури уровня G1 также могут вызвать незначительные колебания в электросетях и влиять на работу спутников.

В NOAA отмечают, что прогнозы космической погоды остаются приблизительными. Время прибытия солнечного ветра и интенсивность бури могут изменяться, поэтому окончательные условия для наблюдения станут более понятны ближе к ночи 31 октября.

Самое длинное солнечное затмение XXI века: что известно

Напомним, в августе 2027 года произойдет самое длинное полное солнечное затмение XXI века. Его максимальная продолжительность будет составлять 6 минут 23 секунды.

Одним из лучших мест для наблюдения станет египетский Луксор, где полная фаза продлится около 6 минут 19 секунд. Лунная тень накроет знаменитые достопримечательности Древнего Египта, в том числе Карнакский и Луксорский храмы и Долину царей.

Полоса полного затемнения будет достигать около 257 км в ширину. Особое значение события придает то, что древние египтяне уделяли большое внимание астрономии, используя наблюдение за Солнцем и звездами для определения времени и проведения религиозных обрядов.

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