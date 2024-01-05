Небоскреб Бурдж-Халифа может потерять статус самого высокого здания: фото и подробности о конкуренте

Прошло 14 лет с тех пор, как самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа, впервые открыло свои двери для публики.

Небоскрёб в Дубае, ОАЭ, имеет ошеломляющую высоту 828 м и является обладателем нескольких титулов в Книге рекордов Гиннеса, говорится на сайте.

Его строительство началось 6 декабря в 2004 году, а официальное открытие состоялось 4 декабря в 2010-м.

Благодаря своему статусу самого высокого здания в мире оно даже было включено в Зал славы, но вскоре может потерять этот титул. Ожидается, что возводимое ныне в Саудовской Аравии здание после завершения строительства будет даже выше Бурдж-Халифа.

Небоскреб Бурдж-Халифа

Сообщается, что Башня Джидда, также называемая Башней Королевства, будет иметь высоту более 1000 м.

Здание Jeddah Economic Company будет смесью роскошного жилья, офисных помещений, обслуживаемых квартир и роскошных кондоминиумов.

Говорят, что здесь также будет "самая высокая обсерватория в мире", хотя единственный подобный рекорд – Атакамская обсерватория Токийского университета, расположенная на высоте 5640 м.

В Бурдж-Халифе расположены гостиница, роскошные резиденции, офисные помещения, смотровые площадки, рестораны и медицинские заведения.

Итак, учитывая, что есть некоторые подобия, представителей Книги рекордов Гиннеса интересует, побьет ли Башта Джидда другие рекорды Бурдж-Халифа.

Список рекордов Бурдж-Халифы:

Самое высокое здание – 828 м

Наибольшее количество этажей в здании – 163

Самая высокая открытая смотровая площадка – 555,7 м

Самый высокий фейерверк на здании: действие произошло в канун Нового 2015 года, когда фейерверки вспыхнули со всех сторон верхней части здания

Самая высокая отдельно стоящая конструкция – 828 м

Самый большой фасад со светодиодной подсветкой – 44 956,77 м²

Самые высокие жилые апартаменты – 385 м

Самое высокое рукотворное сооружение на суше – 828 м

Самое высокое рукотворное сооружение на суше за всю историю – 828 м

Сообщается, что строительство Jeddah Tower обойдется примерно в 1,23 миллиарда долларов.

Башня Джидда / Фото: guinnessworldrecords.com

Расположенная на северной стороне Джидды, она станет центральным элементом проекта Jeddah Economic City, ранее известного как Kingdom City, участки коммерческой и жилой недвижимости площадью 5202570 м², стоимость которого оценивается в 20 миллиардов долларов.

Строительство башни возобновилось только в 2023 году после пяти лет простоя, и точные сроки завершения не были объявлены. Но если все заявленные размеры и возможности оправдаются, вполне вероятно, что Бурдж-Халифа может потерять некоторые из своих рекордных титулов.

Напомним, 13-летний школьник первым в мире прошел "Тетрис". Раньше это удалось только искусственному интеллекту.

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