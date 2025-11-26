Неделя без соцсетей снижает депрессию и тревожность / © Getty Images

Отказ от соцсетей на 7 дней может улучшить психическое здоровье молодых людей.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open.

Ученые наблюдали за 295 молодыми людьми в возрасте 18–24 лет, которые добровольно согласились на недельный детокс. Участников попросили максимально ограничить соцсети, сократив время пользования почти с двух часов до 30 минут в день.

Результаты оказались заметными:

симптомы тревожности снизились на 16,1%

симптомы депрессии — на 24,8%

проявления бессонницы — на 14,5%

Наибольшее облегчение испытали те, кто уже имел более выраженные признаки депрессии. В то же время уровень одиночества не изменился — исследователи предполагают, что соцсети играют и позитивную социальную роль.

Соавтор работы, профессор Гарвардской медицинской школы Джон Торос подчеркнул: полностью заменить лечение «детокс» не может, но может быть полезным дополнительным методом. Он предостерег от чрезмерных ожиданий — у участников уже были минимальные симптомы, а реакция отличалась.

Исследование также показало, что пользователи чаще избегали проблемных моделей поведения — зависимости, отрицательных сравнений, а не общего времени перед экраном. При этом общее время пользования смартфоном даже немного выросло.

В научном сообществе продолжаются дискуссии о том, действительно ли соцсети ухудшают психическое здоровье. Часть специалистов считает, что чрезмерное использование — ключевой фактор депрессии среди молодежи. Остальные же отмечают: важно не сколько времени проводят в онлайне, а что именно там делают.

Некоторые психологи критикуют новое исследование из-за возможного эффекта ожидания, ведь участники сами решили принять участие и могли подсознательно оценивать свое состояние более положительно.

Однако другие эксперты считают результаты обнадеживающими: короткий перерыв от соцсетей часто дает более быстрое облегчение, чем, например, терапия, которая требует больше времени.

Ученые отмечают, что нужны дополнительные исследования, чтобы понять, продолжительными ли могут быть положительные эффекты и кому именно такие «цифровые детоксы» помогают больше всего.

