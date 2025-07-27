Недетская игра: тысячи игрушечных пистолетов изымают из-за опасности

Игрушечные пистолеты, которые могут стрелять, как настоящие. Фото Japan Today

Реклама

В Японии полиция инициировала экстренное извлечение 16 000 пластиковых пистолетов, обнаруженных в автоматах с призами по всей стране. Проверка показала, что изделия могут использоваться для стрельбы боевыми патронами.

Об этом сообщила газета Japan Today.

Эти изделия, импортируемые из Китая, распространялись под видом невинных призов в популярных игровых автоматах. Ярко окрашенные пистолеты поставлялись с набором из восьми пластиковых шаров, которые можно использовать для стрельбы в консервные банки или раздражения братьев и сестер, рекомендуемый возраст — от 12 лет. Однако характеристики самого оружия таковы, что его также потенциально можно использовать для стрельбы боевыми патронами.

Реклама

Игрушечные пистолеты, которые могут стрелять, как настоящие. Фото Japan Today

При ближайшем разбирательстве выяснилось, что пистолеты оснащены металлическим или сверхпрочным пластиковым курком, расположенным в правильной точке удара, а диаметр ствола позволяет заряжать патроны малого калибра.

Более того, в устройствах обнаружили двойную опасность. Во-первых, такое модифицированное оружие способно нанести тяжелые и даже смертельные ранения. Во-вторых, из-за низкого качества материалов, не рассчитанных на давление пороховых газов, при попытке выстрела боевым патроном пистолет может просто взорваться в руках владельца.

Японские стражи порядка призвали всех, кто приобрел или выиграл подобную игрушку, немедленно и без всяких попыток ее проверить сдать в ближайшее отделение полиции.

Раньше мы писали, почему игрушка Labubu стала феноменом по всему миру.

Реклама