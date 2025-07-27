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Недетская игра: тысячи игрушечных пистолетов изымают из-за опасности
В Японии изымают 16 тыс. игрушечных пистолетов, способных стрелять боевыми патронами.
В Японии полиция инициировала экстренное извлечение 16 000 пластиковых пистолетов, обнаруженных в автоматах с призами по всей стране. Проверка показала, что изделия могут использоваться для стрельбы боевыми патронами.
Об этом сообщила газета Japan Today.
Эти изделия, импортируемые из Китая, распространялись под видом невинных призов в популярных игровых автоматах. Ярко окрашенные пистолеты поставлялись с набором из восьми пластиковых шаров, которые можно использовать для стрельбы в консервные банки или раздражения братьев и сестер, рекомендуемый возраст — от 12 лет. Однако характеристики самого оружия таковы, что его также потенциально можно использовать для стрельбы боевыми патронами.
При ближайшем разбирательстве выяснилось, что пистолеты оснащены металлическим или сверхпрочным пластиковым курком, расположенным в правильной точке удара, а диаметр ствола позволяет заряжать патроны малого калибра.
Более того, в устройствах обнаружили двойную опасность. Во-первых, такое модифицированное оружие способно нанести тяжелые и даже смертельные ранения. Во-вторых, из-за низкого качества материалов, не рассчитанных на давление пороховых газов, при попытке выстрела боевым патроном пистолет может просто взорваться в руках владельца.
Японские стражи порядка призвали всех, кто приобрел или выиграл подобную игрушку, немедленно и без всяких попыток ее проверить сдать в ближайшее отделение полиции.
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